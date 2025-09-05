Panamá, 05 de septiembre del 2025

    Transporte marítimo

    Mulino anuncia en Japón reforma al registro de buques panameños

    Katiuska Hernández
    Buque tanquero de gas construido en Japón con bandera panameña pasando por las esclusas de Agua Clara. LP/ Katiuska Hernández

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este viernes una reunión en Tokio con los máximos representantes de la Asociación de Armadores de Japón, donde anunció que Panamá trabaja en una reforma a la ley del Registro de Buques con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente, ágil y completamente digitalizado.

    La propuesta fue bien recibida por los líderes marítimos japoneses, quienes destacaron la importancia de la bandera panameña para su industria. Hitoshi Nagasawa, presidente de la Asociación, recordó que el 50% de la flota japonesa navega bajo registro panameño y que estas embarcaciones utilizan frecuentemente el Canal de Panamá.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino durante la reunión con los armadores de Japón. Cortesía

    “Necesitamos escuchar de ustedes las recomendaciones de lo que podemos hacer para mejorar el servicio”, dijo Mulino al invitar al gremio a participar en la modernización del registro.

    El registro marítimo de Panamá cuenta con 232 compañías japonesas propietarias de buques, 3 en especial tienen más de 100 naves cada una. El mercado japonés suma 1,969 buques, lo que representa 77.6 millones de toneladas de arqueo bruto.

    Por su parte, Yukikazu Myochin, vicepresidente de la Asociación de Armadores de Japón, felicitó a Panamá por los proyectos que buscan garantizar la disponibilidad de agua para la vía interoceánica, en referencia al río Indio, y subrayó la relevancia del Canal para el comercio mundial.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió en Tokio con los máximos representantes de la Asociación de Armadores de Japón.

    En el encuentro también participó el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, quien garantizó que las tarifas de peaje no se modificarán hasta septiembre de 2026, cuando se abrirá un proceso de consulta con los clientes.

    “Estamos muy agradecidos por la bandera panameña, ya que es un servicio de buena calidad. El registro de Panamá es el que más nos apoya y nosotros seguiremos apoyando”, expresó Hirofumi Kuwata, vicepresidente de Mitsui O.S.K. Lines Ltd., quien además destacó los programas de capacitación de tripulantes panameños en buques japoneses.

    El director de Marina Mercante de Panamá, Ramón Franco, y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, agradecieron la confianza de Japón y reafirmaron que el registro panameño apuesta por la seguridad internacional, la protección ambiental y la modernización de sus servicios para responder a los nuevos retos de la industria naval.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

