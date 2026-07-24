Mulino anuncia que hará cambios al interés preferencial y al ITBI de viviendas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mandatario anunció que presentará a la Asamblea Nacional un paquete de cuatro o cinco leyes para reactivar la economía, impulsar la construcción, promover el empleo privado y facilitar el acceso a viviendas de menor costo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que su Gobierno prepara nuevas modificaciones a la ley de intereses preferenciales y al cobro del impuesto a las transferencias de bienes inmuebles (ITBI) del 2% aplicado a las viviendas nuevas, como parte de un paquete de leyes dirigido a reactivar la economía y el sector de la construcción.

Durante su intervención en la cena de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Mulino adelantó que las iniciativas serán evaluadas en una reunión del Consejo de Gabinete prevista para dentro de dos semanas y posteriormente, serán enviadas a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia.

“Estaré remitiendo a la Asamblea un paquete de leyes que yo he llamado las leyes de la reactivación económica”, manifestó el mandatario, quien calculó que el conjunto estará integrado por cuatro o cinco proyectos considerados “vitales” para estimular la actividad productiva.

Una de las principales propuestas será la modificación de la ley de intereses preferenciales, con énfasis en la construcción de viviendas de menor precio en el interior del país, donde, según Mulino, el mercado inmobiliario no ha logrado recuperarse.

El presidente señaló que el objetivo es crear condiciones favorables tanto para los promotores y constructores como para las personas interesadas en adquirir una vivienda. Dentro del mismo paquete mencionó que revisará el impuesto a las transferencias de bienes inmuebles (ITBI) de 2% que grava las viviendas nuevas y otras medidas de “competencia fiscal”.

Mulino aclaró que estas modificaciones no constituirán una reforma fiscal general, sino ajustes específicos destinados a facilitar la inversión y dinamizar sectores que todavía muestran un bajo desempeño.

El ITBI, que estuvo exento durante más de 50 años para las viviendas nuevas, se comenzó a cobrar en enero de este año, lo que ha causado el rechazo del sector de la construcción, corredores inmobiliarios y promotores, quienes han advertido que podría trasladarse al precio final pagado por los compradores y entorpecer la venta de viviendas.

“El Gobierno con mayor robustez y fuerza traccionará el impulso para que el sector privado se sienta apoyado de forma concreta y contundente”, afirmó.

Mulino descartó la creación de planes de emergencia, subsidios o transferencias de dinero sin contraprestación. Aseguró que la estrategia gubernamental se concentrará en generar empleos formales mediante inversiones privadas, mayor producción y un aumento del consumo.

También adelantó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral divulgará próximamente un informe sobre el mercado laboral con cifras actualizadas sobre el empleo.

Mulino informó que el 1 de septiembre se lanzará Seagro, un programa dirigido a capacitar inicialmente a 100 técnicos en actividades agropecuarias.

En materia portuaria, el presidente reiteró que se licitarán las terminales de Balboa y Cristóbal y se adjudicarán en concesiones por periodos de 25 o 30 años antes de mediados de 2027. También destacó los proyectos portuarios que desarrollará la Autoridad del Canal de Panamá en Corozal y Telfers.

El presidente reiteró igualmente su intención de avanzar en 2027 con una constituyente para reformar la estructura institucional del Estado. Aclaró que la propuesta no buscará disolver los órganos del Estado ni abrir la posibilidad de una reelección presidencial.