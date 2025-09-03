Panamá, 03 de septiembre del 2025

    GIRA

    Mulino busca financiamiento en Japón para megaproyectos y atrae interés de Sumitomo

    José González Pinilla
    El presidente José Raúl Mulino se reunió con representantes de dos corporaciones más influyentes de Japón. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    Durante su visita oficial a Tokio, el presidente José Raúl Mulino sostuvo este miércoles 3 de septiembre reuniones con dos de las corporaciones más influyentes de Japón, con el propósito de asegurar financiamiento para proyectos de infraestructura y atraer nuevas inversiones al país.

    Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón

    Así lo informó la Presidencia de la República en un comunicado, en el que detalló que el mandatario se reunió con altos ejecutivos del Mizuho Bank, uno de los tres megabancos japoneses.

    Durante el encuentro presentó una cartera de proyectos que incluyen el tren Panamá–David, la interconexión eléctrica con Colombia, la rehabilitación de carreteras y la modernización de 20 plantas potabilizadoras, entre otros.

    También puso sobre la mesa iniciativas ambientales como la rehabilitación del vertedero de Cerro Patacón y el viaducto de Cerro Campana.

    Take Hidekatsu, gerente ejecutivo de Mizuho y miembro de su junta directiva, confirmó que ya evalúan las propuestas que Mulino había adelantado en una primera reunión en Nueva York, en agosto pasado.

    Reunión entre el mandatario José Raúl Mulino y de inversores japonenses. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    Señaló que la entidad estudia posibles esquemas de financiamiento, incluyendo mecanismos con beneficios especiales para proyectos sostenibles, dado el estatus de Panamá como país carbono negativo, destacó la Presidencia.

    Paralelamente, Mulino sostuvo un encuentro con Shingo Ueno, presidente de Sumitomo Corporation, conglomerado japonés con más de cuatro siglos de trayectoria y operaciones en sectores que van desde la automotriz y las telecomunicaciones hasta las finanzas y los metales.

    Durante la cita, Ueno expresó interés en los proyectos del Canal de Panamá, en particular el gasoducto interoceánico y los puertos de Corozal y Telfers.

    Confirmó que Sumitomo participará en el acto oficial de lanzamiento del gasoducto con miras a evaluar su eventual participación en el desarrollo y construcción de la obra.

    El presidente José Raúl Mulino está de gira en Japón junto a su equipo ministerial. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    Además, la corporación mostró disposición a explorar oportunidades en la interconexión eléctrica con Colombia y otros proyectos de infraestructura que impulsa el Gobierno.

    El presidente estuvo acompañado por su equipo ministerial, entre ellos el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Comercio Julio Moltó, el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman y el ministro del Canal José Ramón Icaza.

