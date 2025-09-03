Mulino busca financiamiento en Japón para megaproyectos y atrae interés de Sumitomo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante su visita oficial a Tokio, el presidente José Raúl Mulino sostuvo este miércoles 3 de septiembre reuniones con dos de las corporaciones más influyentes de Japón, con el propósito de asegurar financiamiento para proyectos de infraestructura y atraer nuevas inversiones al país.

Así lo informó la Presidencia de la República en un comunicado, en el que detalló que el mandatario se reunió con altos ejecutivos del Mizuho Bank, uno de los tres megabancos japoneses.

Durante el encuentro presentó una cartera de proyectos que incluyen el tren Panamá–David, la interconexión eléctrica con Colombia, la rehabilitación de carreteras y la modernización de 20 plantas potabilizadoras, entre otros.

También puso sobre la mesa iniciativas ambientales como la rehabilitación del vertedero de Cerro Patacón y el viaducto de Cerro Campana.

Take Hidekatsu, gerente ejecutivo de Mizuho y miembro de su junta directiva, confirmó que ya evalúan las propuestas que Mulino había adelantado en una primera reunión en Nueva York, en agosto pasado.

Señaló que la entidad estudia posibles esquemas de financiamiento, incluyendo mecanismos con beneficios especiales para proyectos sostenibles, dado el estatus de Panamá como país carbono negativo, destacó la Presidencia.

Paralelamente, Mulino sostuvo un encuentro con Shingo Ueno, presidente de Sumitomo Corporation, conglomerado japonés con más de cuatro siglos de trayectoria y operaciones en sectores que van desde la automotriz y las telecomunicaciones hasta las finanzas y los metales.

Durante la cita, Ueno expresó interés en los proyectos del Canal de Panamá, en particular el gasoducto interoceánico y los puertos de Corozal y Telfers.

Confirmó que Sumitomo participará en el acto oficial de lanzamiento del gasoducto con miras a evaluar su eventual participación en el desarrollo y construcción de la obra.

Además, la corporación mostró disposición a explorar oportunidades en la interconexión eléctrica con Colombia y otros proyectos de infraestructura que impulsa el Gobierno.

El presidente estuvo acompañado por su equipo ministerial, entre ellos el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Comercio Julio Moltó, el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman y el ministro del Canal José Ramón Icaza.