Mulino designa al nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos

Nicolás Augusto Batista Palacios fue designado por el presidente José Raúl Mulino como nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), en reemplazo de Alberto Paz Rodríguez, quien renunció al cargo.

Batista Palacios cuenta con 25 años de experiencia en el sector agroindustrial, informó la entidad. Su trayectoria, indicó, se ha caracterizado por un sólido desempeño en áreas estratégicas como la cadena de suministro, la planificación financiera y la negociación internacional.

Asimismo, ha liderado la implementación de sistemas de gestión de calidad orientados a garantizar la inocuidad alimentaria.

Recientemente se desempeñó como director de Operaciones de la APA, posición que —según la institución— le permitió adquirir un conocimiento profundo de la estructura organizativa y de las funciones de la agencia.

Paz Rodríguez presentó su renuncia por “motivos personales”, efectiva desde el 26 de septiembre. De forma interina, el cargo fue ocupado por Keila Yael Martínez Victoria.