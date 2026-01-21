Mulino destaca a Panamá como punto estratégico en logística, energía y tecnología en Davos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al resaltar la ventaja de la posición geográfica del país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que Panamá es punto estratégico marítimo, aéreo, tecnológico y energético.

El mandatario panameño dio este mensaje como expositor principal en el panel “Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética”, que realizó como parte de la cumbre económica.

“Panamá fortalece constantemente su rol como centro regional de logística y energía. Nuestra posición geográfica ofrece ventajas incomparables para conectar mercados entre continentes. No solo somos una conexión marítima, sino también un ‘hub’ aéreo y de datos”, afirmó Mulino.

El mandatario recordó las facilidades que ofrece el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la interconexión de cables de fibra óptica que atraviesan el país, un escenario que posiciona a Panamá como un punto estratégico para centros de datos.

Adelantó que su gestión gubernamental desarrolla varios proyectos en los sectores de la cadena de suministro, logística y energía.

Entre ellos está la interconexión eléctrica con Colombia, la cual es financiada por BID Invest, un proyecto de 500 kilómetros que conectará a la comunidad andina con el mercado energético centroamericano. La construcción de esta línea de interconexión empezará a finales de este año.

En su exposición, Mulino dijo que otro proyecto que está en evaluación para el futuro es un sistema de suministro de energía terrestre en los puertos para que los buques se conecten a la red eléctrica al estar atracados, evitando la quema de combustible.

“El transporte terrestre es otro aspecto en el que debemos comenzar a allanar el camino para la transición hacia camiones con bajas emisiones de carbono. Al mejorar nuestra infraestructura y fomentar la innovación, podemos garantizar que Panamá siga siendo indispensable para la logística global”.