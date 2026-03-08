Mulino destaca que se crearon 111 mil empleos; analistas alertan que muchos son temporales e informales

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Expertos advierten que el reto del país no es solo crear puestos de trabajo, sino aumentar el empleo formal y generar confianza para atraer nuevas inversiones y por ende oportunidades laborales.

Más de un millón de personas en Panamá están entre el desempleo y la informalidad.

La tasa de desempleo alcanzó el 10.4% al cierre de septiembre de 2025, lo que representa 227,302 personas sin trabajo, mientras que más de 784 mil laboran en la informalidad, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Sin embargo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, asegura que entre septiembre y diciembre del año pasado se crearon 111 mil empleos.

“Yo estuve viendo las cifras del INEC y si bien se mantiene un desempleo en 10.4%, la medición abarca hasta septiembre, que fue la conclusión de estos conflictos, que solo en Bocas se llevó 7,000 y tantos empleos. (…) Pero en el último cuatrimestre del 2025 se generaron 111,000 puestos de trabajo a nivel nacional, con lo que eso significa para la economía nacional”, afirmó.

Frente a la afirmación del mandatario surge la pregunta: ¿en qué sectores se generaron esos empleos?

El consultor empresarial y especialista en mercado laboral René Quevedo explica que parte de la diferencia entre las cifras oficiales y las declaraciones del Ejecutivo se debe a que los datos de empleo pueden medirse de distintas formas y en el caso del INEC abarca hasta septiembre del año pasado.

Según Quevedo, el Presidente hace referencia principalmente a los contratos laborales tramitados ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

René Quevedo, consultor empresarial y experto en mercado laboral. LP/Carlos Moore

Detalla que, efectivamente, en 2025 esa entidad gestionó 309 mil nuevos contratos laborales, una cifra 11% mayor que la del año anterior.

No obstante, advierte que, históricamente, el 75% de esos contratos son temporales o por obra determinada.

En contraste, el informe del INEC indica que durante el mismo período se agregaron 63 mil nuevos empleos formales privados a la economía.

“Es decir, los contratos no siempre se traducen en puestos de trabajo permanentes”, explicó.

Quevedo añade que, pese al deterioro que provocó la pérdida de empleos en sectores como la minería y la agricultura, la economía mostró señales de recuperación durante el segundo semestre del año pasado, con mayor consumo, financiamiento bancario al sector productivo y aumento en la inversión privada.

Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebook con datos del INE Encuesta del Mercado Laboral.

Sin embargo, advierte que la informalidad sigue siendo elevada, con 47.7% de los trabajadores fuera del sector formal, y que el desafío principal es generar más oportunidades laborales estables, especialmente para los jóvenes y en el interior del país.

Por su parte, el economista Carlos Araúz considera que la tasa de desempleo en doble dígito refleja problemas estructurales que arrastra la economía panameña.

“El doble dígito asociado al desempleo en cualquier parte del planeta es realmente escandaloso”, afirmó. A su juicio, factores como la debilidad institucional, los problemas de transparencia, las deficiencias educativas y la falta de confianza en la economía están incidiendo en el deterioro del mercado laboral.

Economista Carlos Araúz. LP/Archivo

Araúz también advierte que el desempleo está afectando con mayor intensidad a las mujeres y a los jóvenes. Entre estos últimos, la tasa de desocupación alcanza 22.3% en el grupo de 15 a 22 años, lo que refleja las dificultades de los nuevos trabajadores para incorporarse al mercado laboral.

“El desempleo en Panamá tiene rostro de mujer y también tiene cara de joven”, reiteró el economista, quien considera que el país debe fortalecer sectores productivos capaces de generar mayor valor agregado y empleo formal.

En tanto, el economista Eric Molino Ferrer señala que la tasa de desempleo de 10.4% confirmada por el INEC está dentro de lo que anticipaban varios analistas.

“Estamos hablando de más de 227 mil panameños desocupados. Es un porcentaje bastante alto y el mayor nivel de desempleo que hemos tenido desde 2021”, indicó.

Eric Molino Ferrer, economista y analista. Luis Sánchez

Molino Ferrer también destaca que el desempleo afecta de forma desproporcionada a las mujeres, cuya tasa supera 13.2%, frente a 8.1% entre los hombres. Además, subraya que el país mantiene un elevado nivel de informalidad laboral, con alrededor de 785 mil personas trabajando sin contrato ni seguridad social.

El economista sostiene que uno de los factores que incidió en el aumento del desempleo fue el cierre de la mina, que redujo tanto los empleos directos como los indirectos en varias regiones del país.

A su juicio, el reto ahora es orientar el crecimiento económico hacia la generación de empleo formal, especialmente en sectores con alto potencial de contratación como el comercio, la construcción y la logística.

¿Dónde están los empleos?

En contraste, el reporte del INEC de la Encuesta del Mercado Laboral, detalla que la población ocupada en Panamá aumentó al pasar de 1,941,201 personas en octubre de 2024 a 1,968,748 en septiembre de 2025.

Del total de ocupados, 1,216,029 corresponden a empleados, mientras que 618,190 trabajan por cuenta propia, lo que representa el 31.4% del total, y 100,064 personas se desempeñan en el servicio doméstico, actividad integrada en su mayoría por mujeres.

Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebook con datos del INE Encuesta del Mercado Laboral.

Al extraer los datos del informe publicado por el INEC de la Encuesta del Mercado Laboral, se detalla que en cuanto a la calidad del empleo, 1,090,616 personas cuentan con empleo pleno, equivalente al 55.4% del total de ocupados, proporción superior al 53.9% registrado en 2024. También se reportó una reducción en las formas de subempleo: el subempleo visible disminuyó de 100,894 a 79,431 personas, mientras que el subempleo invisible pasó de 228,868 a 213,370.

Gráfico realizado con el programa de inteligencia artificial Notebooklm con datos de la Encuesta del Mercado Laboral INEC

Por sector económico, el mayor número de trabajadores se concentra en las actividades de servicios, donde se registran 580,906 ocupados, seguidas por otras ramas del sector terciario como comercio, transporte, hoteles y restaurantes. En contraste, sectores como actividades financieras y enseñanza presentan menores niveles de informalidad dentro de su estructura laboral.