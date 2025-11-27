Mulino: ‘En el primer trimestre habrá anuncios sobre la mina’ y promete fuerte impulso al empleo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves, 27 de noviembre, que su Gobierno dará a conocer “los anuncios pertinentes” sobre la mina en el primer trimestre de 2026, al reiterar que el país continúa afrontando los efectos económicos y laborales derivados del cierre de la operación minera.

Específicamente la operación de la mina de Cobre Panamá en Donoso, que gestionada una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, cesó luego de que a finales de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa.

Hasta ahora la posición del gobierno de Mulino ha sido que la mina es de Panamá y se tomarán decisiones apegadas a ese principio. En varias oportunidades el mandatario ha reiterado que no habrá otro contrato ley que pase por la Asamblea Nacional para definir el futuro de ese proyecto.

“Estamos viviendo el desempleo que generó la mina. Ese 5% del PIB no es una ficción escrita en un tablero”, afirmó el mandatario, durante el conversatorio semanal con los medios que esta semana se realizó en Bugaba, Chiriquí.

Estimaciones del sector empresarial apuntan a que por el cierre de la actividad minera quedaron desempleados unas 49 mil personas.

El mandatario admitió que el impacto del cierre de la actividad minera también alcanzó a proveedores y actividades en varias provincias.

Según Mulino, su administración está evaluando el tema “de manera muy responsable” antes de anunciar la ruta a seguir.

“Hoy están haciendo las evaluaciones propias, y esa mina tendrá que considerarse, y se está considerando de manera muy responsable por mi Gobierno, para hacer los anuncios pertinentes, yo espero y confío, dentro del primer trimestre del próximo año”, adelantó Mulino.

A finales de mayo de este año el Gobierno actual aprobó el Plan de Gestión y Preservación Segura de la mina de Donoso lo que permitió posteriormente exportar el remanente de concentrado de cobre que había quedado represado desde finales de 2023.

Mientras que a finales de octubre comenzó la auditoría de la mina Cobre Panamá de la canadiense First Quantum Minerals, tras una licitación efectuada por el Ministerio de Ambiente en la que resultó ganadora la empresa SGS Panama Control Services.

Consultado sobre las cifras y la generación de empleos, el presidente insistió en que no existe una solución instantánea.

“No lo puedo hacer como un mago, y no es el gobierno el que genera empleo, es la empresa privada”, expresó. Aseguró que “no existe un botón que uno pueda apretar y que genere 5,000 plazas de empleo”, y descartó la implementación de medidas asistencialistas: “Este no es un gobierno populista, ni de planes de empleo, ni de regalar plata a los desempleados”.

El presidente afirmó que la generación de empleo depende del sector privado y que no creará planes populistas. Dijo que en 2026 la inversión estatal y proyectos como los del Canal impulsarán nuevas plazas, aunque el país aún resiente el impacto del cierre de la mina. Pidió… pic.twitter.com/AjK7COiRrN — La Prensa Panamá (@prensacom) November 27, 2025

Mulino anticipó que el año 2026 marcará un repunte laboral como resultado de la inversión pública programada.

“El año 2026 va a generarse mucho empleo como consecuencia de la inversión que va a generar el Estado a través de su presupuesto nacional, 11,200 millones”, señaló. Detalló que obras en infraestructura, agua, escuelas, salud y logística serán claves para impulsar nuevas plazas de trabajo.

El mandatario también destacó la atracción de capital extranjero como un eje central de su estrategia. “Estoy empujando el carro de la empresa privada, incentivando inversión extranjera, buscando esa inversión en proyectos del Canal, en el puerto, el gasoducto, la ruta alrededor del canal y en carreteras a lo largo del país”, dijo.

Mulino respondió a las críticas sobre el ritmo en la creación de empleos y pidió paciencia. “Hablar de eso es fácil, muy demagógico, y achacar responsabilidades es más fácil y más demagógico todavía”, sostuvo.

Añadió que gobernar requiere decisiones responsables y visión de largo plazo: “Es fácil por ahí en una cafetería dispararse una declaración oportunista, pero es bien difícil llevar las riendas de un Estado”.

El presidente afirmó que el país “va empezando a rodar muy bien” y que el próximo año se harán visibles avances significativos.

“Cuando veamos toda la red de carreteras nuevas que se van a empezar a trabajar, y todas las otras obras de infraestructura planificadas, el país va a seguir muy bien”, indicó.

Gobierno afirma que se cumplirá la meta económica

Mulino también se mostró optimista sobre el desempeño de la economía para el año 2025 y 2026.

Afirmó que Panamá está sentando “las bases sólidas para una economía que empieza a despegar”, aunque advirtió que reconstruir la estabilidad económica “es un proceso que lleva más tiempo”.

El presidente sostuvo que Panamá cerrará el año con un déficit de 4% tras reducir 3.5 puntos en un año. Dijo que la economía empieza a despegar, que se mantuvo el grado de inversión y que, según el FMI, el país crecerá más del doble del promedio regional. Llamó al optimismo y… pic.twitter.com/8TmXEQg0hD — La Prensa Panamá (@prensacom) November 27, 2025

Sostuvo que su administración actúa “con seriedad y sin populismo barato” para evitar que la población vuelva a pagar las consecuencias de gestiones irresponsables.

Aseguró que el país cerrará el año cumpliendo la meta de déficit de 4%, lo que representa una reducción de 3.5 puntos porcentuales en comparación con hace un año, un ajuste que calificó como “una muestra clara de disciplina y responsabilidad fiscal”.

El mandatario reconoció que lograr ese recorte fue un proceso complejo. “Bajar 3.5 puntos suena fácil decirlo, pero administrar el Estado ha sido durísimo”, afirmó. Sin embargo, resaltó que el esfuerzo permitió recuperar la confianza de los inversionistas.

Subrayó que Panamá logró mantener el grado de inversión, pese a que “hace un año muchos apostaban que íbamos a perderlo”, y que agencias como Moody’s y Standard & Poor’s confirmaron ese respaldo. Además, recordó que, según el FMI, Panamá crecerá más del doble del promedio del continente americano.