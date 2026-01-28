Mulino llama a conformar un bloque único en América Latina para ganar peso en el escenario global

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino destacó el valor estratégico del Canal en el comercio mundial y llamó a profundizar la integración latinoamericana para fortalecer la competitividad regional en un escenario global cada vez más desafiante.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este miércoles el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, con un llamado directo a la integración regional, la cooperación económica y el fortalecimiento del rol estratégico de Panamá en un escenario global marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

“América Latina debe conformarse como un bloque único; solo así tendrá poder real de negociación frente a las amenazas del mundo actual”, afirmó Mulino ante jefes de Estado, primeros ministros, autoridades multilaterales y líderes políticos y empresariales de la región reunidos en Panamá.

Subrayó que la fragmentación regional debilita la capacidad de incidencia del continente en el nuevo orden internacional.

El mandatario advirtió que el mundo atraviesa “la antesala de una gran tormenta”, en un contexto donde se impone una diplomacia más realista y se profundizan las asimetrías entre países. En ese escenario, sostuvo que Panamá ha aprendido a resistir presiones externas gracias a su posición estratégica y al valor geopolítico del Canal y sus puertos. “Nadie le viene con cuentos a Panamá respecto de cómo resistir presiones”, enfatizó.

Mulino defendió la economía libre, la asociación entre países y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, aunque reconoció que el Estado tiene un rol indelegable en la reducción de las brechas sociales. “Para generar igualdad de oportunidades, el Estado debe hacer su parte, y en eso estamos trabajando”, afirmó, al tiempo que destacó su experiencia en acuerdos transnacionales y comercio internacional.

Se dan cita en Panamá los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, Lula da Silva de Brasil, el presidente de Panamá José Raúl Mulino, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. Cortesía

Durante su intervención, el presidente resaltó la reciente integración de Panamá al Mercosur, formalizada bajo la presidencia pro témpore de Brasil, y agradeció el respaldo del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. También destacó los avances en la relación con Colombia, especialmente en la interconexión eléctrica binacional, la cooperación en seguridad y el cierre de la crisis migratoria irregular en la frontera.

Asimismo, celebró la salida de Panamá de listas discriminatorias internacionales y el restablecimiento pleno de relaciones comerciales con Ecuador. “Panamá no es competidor de sus países vecinos; es un complemento de sus economías”, aseguró, reiterando que el Canal está al servicio de toda América Latina y el Caribe para hacer más eficiente el comercio mundial.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a su homólogo Luiz Inácio Lula Da Silva. Cortesía

Mulino cerró su discurso llamando a fortalecer la unidad regional como un contrapeso de paz, diálogo y equilibrio global, y a aprovechar las ventajas competitivas de una región rica en biodiversidad, recursos naturales, energía y producción de alimentos, pero que aún enfrenta profundas desigualdades estructurales.