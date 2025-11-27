Panamá, 27 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Desarrollo portuario

    Mulino: ‘No tiene ninguna empresa china que postularse para puertos panameños, porque ese proceso ni siquiera existe’

    Katiuska Hernández
    Mulino: ‘No tiene ninguna empresa china que postularse para puertos panameños, porque ese proceso ni siquiera existe’
    Canal de Panamá, Puerto de contenedores, Corozal, Albrook, Diablo. Foto Alexander Arosemena

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves desde Bugaba, Chiriquí, que empresas chinas estén participando en algún proceso de licitación para puertos en el país, asegurando que no existe ningún concurso abierto en este momento relacionado con estas terminales.

    “No sé a qué te refieres. Se pueden postular donde ellos quieran, pero no hay ningún proceso abierto con relación a los puertos en Panamá. Ninguno”, afirmó el mandatario ante consultas de medios.

    Agregó que cada puerto del país cuenta con su propia concesión y operador, por lo que “no tiene ninguna empresa china que postularse para puertos panameños, porque ese proceso ni siquiera existe”.

    Mulino dijo desconocer el origen de estas informaciones. “No sé de dónde han sacado esa noticia, quién la sacó. Me acabo de enterar hoy que lo leí y no tengo idea. Eso es simplemente habladuría que no viene a cuento”, sostuvo, descartando que el gobierno haya recibido comunicación formal alguna al respecto.

    Aunque la Autoridad Marítima de Panamá no tiene ningún proceso abierto para la concesión portuaria en este momento, con la decisión del Ejecutivo de revocar las fincas en isla Margarita en Colón, se espera que se de un proceso en el mediano plazo para concesionar esa área para desarrollos portuarios.

    El Canal de Panamá prepara licitación portuaria

    Las declaraciones de Mulino se producen mientras la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como ente autónomo avanza en los pasos preliminares para el desarrollo de las terminales portuarias de Corozal y Isla Telfers.

    El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, informó esta semana al salir del almuerzo mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, que a partir del lunes iniciarán reuniones individuales con las empresas interesadas en ambos proyectos portuarios.

    Vásquez explicó que participarán compañías asiáticas y de otras regiones, y recordó que, bajo el Tratado de Neutralidad, Panamá debe estar abierto a recibir propuestas de cualquier país sin distinción.

    Consultado sobre si empresas chinas como Cosco podrían participar, Vásquez afirmó: “Bajo el Tratado de Neutralidad, debemos estar abiertos a la participación de todas las empresas interesadas”.

    El pasado 27 de octubre el Canal presentó el proyecto portuario a empresas relacionadas con el sector. A esa reunión asistieron gigantes como Evergreen, Hapag Lloyd, PSA International, ONE, HMM, Yang Ming, Mediterranean Shipping Co (MSC), SSA Marine-Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, MOL, OOCL, DP World, Hanseatic Global Terminals. También plantaron bandera APM Terminals, parte de la naviera danesa Maersk; la china Cosco Shipping Ports y la francesa CMA Terminals.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • Chats, presiones y advertencias: ¿qué hay en el documento notariado por la abogada que demandó la candidatura de Mulino?. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más