Mulino reabrirá consulado en Montería y De la Espriella pedirá a Stanley Motta una ruta aérea directa de Copa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le prometió al alcalde de Montería hacer las gestiones para convencer a Copa Airlines que reactive la ruta a esa ciudad.

‘Eso se resuelve con una llamada’, dijo el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, al prometerle al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, que gestionará apenas asuma, la reactivación de un vuelo directo entre ciudad de Panamá y la capital del departamento de Córdoba.

“Pero alcalde le digo una cosa, yo cojo el teléfono y llamo al señor Motta que es el dueño de eso [Copa Airlines] y le digo hermano necesito que active eso ya, y se hace, así que cuente conmigo para eso, lo hago enseguida el 7 de agosto”, expresó De la Espriella al ordenarle a su vez a la ministra de transporte designada Elsa Noguera con los directivos de Copa Airlines, incluyendo el empresario panameño Stanley Motta.

Pero las propuetas no quedaron allí, también dijo que le solicitará a al presidente José Raúl Mulino, reabrir el consultado honorario de Panamá en Montería.

Presidente electo de Colombia Abelardo de La Espriella anunció que gestionará con Copa Airlines y el Gobierno de Panamá la reactivación de la ruta aérea internacional entre Montería y Panamá. A la vez anunció un consulado honorario. @larazonco pic.twitter.com/buLDpmuUse — Alvaro Alvarado - Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) July 24, 2026

"Bueno lo podemos reactivar, pedirle al presidente Mulino, con quien tengo buena relación, que reactivemos un consulado honorario y hablamos con el señor Motta para que nos active esa ruta cuanto antes y se hace un vuelo inaugural bien bonito", dijo De la Espriella.

La respuesta no se hizo esperar, el presidente José Raúl Mulino, anunció que se reabrirá el consultado.

“Presidente De la Espriella daré instrucciones para Consulado en Montería. Lo reabriremos”, indicó Mulino en la red social X.

Presidente De la Espriella daré instrucciones para Consulado en Montería. Lo reabriremos. @ABDELAESPRIELLA — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) July 24, 2026





Montería. Foto de la página laguiademonteria.co

¿Es viable un vuelo a Montería?

En Montería siempre se ha insistido en una conexión aérea con Panamá.

Este año, en mayo la aerolínea ecuatoriana Aeroregional anunció que operaría desde el 11 de junio una ruta internacional Quito–Montería–Panamá, que llegaría al Aeropuerto de Panamá Pacífico los días jueves y domingo con una tarifa de $200.

Aeroregional ha operado algunos vuelos Chárter desde Guayaquil y Quito, pero en los últimos meses ha habido poca demanda. Archivo

Sin embargo, la baja ocupación por la falta de demanda de pasajeros hizo que la operación chárter se suspendiera. Originalmente se operaría con un avión Boeing 737 con capacidad de entre 129 y 145 pasajeros, pero se reemplazó con aviones más pequeños Jetstream 32, con capacidad para apenas 19 pasajeros, pero tampoco logró atraer viajeros.

Según informes de medios colombianos cada vuelo transportó en promedio entre ocho y nueve pasajeros, una cifra que obligó a reemplazar inicialmente la aeronave por una de menor capacidad para disminuir los costos operativos.

El vuelo se suspendió el 29 de junio de 2026 tras reportar una ocupación de menos de 47% en los pocos vuelso que realizó.

Mientras tanto, Copa Airlines opera actualmente vuelos diarios a Cartagena y Barranquilla que están relativamente cerca de Montería, por lo que no sería atractivo abrir una ruta cercana. Sin embargo, se espera el resultado de las llamadas que haga el presidente electo de Colombia.

La economía de Montería depende en gran medida de la ganadería, agricultura y el comercio. El turismo aún es una actividad incipiente, aunque el alcalde la promociona como una ciudad con alto potencial para albergar eventos nacionales e internacionales y promover el turismo cultural y de naturaleza.