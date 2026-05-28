Mulino sanciona la Ley de Sustancia Económica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La reforma al Código Fiscal relativo al impuesto sobre la renta y a lasustancia económica fue publicada en Gaceta Ofical este jueves. Panamá busca salir de la lista de paraísos fiscales con este instrumento legal y sancionar a las empresas de papel.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 926 que reforma el Código Fiscal e incorpora nuevas reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, en un esfuerzo por fortalecer la reputación fiscal y corporativa del país y avanzar en la salida de listas discriminatorias internacionales.

La norma fue publicada este jueves 28 de mayo en la Gaceta Oficial Digital No. 30534-B y comenzará a regir a partir del periodo fiscal 2027.

La nueva legislación establece requisitos de “sustancia económica” aplicables a entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.

La ley dispone que estas entidades deberán demostrar que cuentan en Panamá con recursos humanos, instalaciones, dirección, gestión y gastos operativos acordes con la actividad económica que desarrollan.

De no cumplir con estos requisitos, las empresas serán consideradas “entidades no calificadas” y deberán pagar un impuesto del 15% sobre la renta neta gravable derivada de esas rentas pasivas de fuente extranjera.

El proyecto había sido aprobado el miércoles 27 de mayo en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional con 70 votos a favor, tras varias semanas de consultas técnicas entre el Ministerio de Economía y Finanzas, gremios empresariales, firmas legales y especialistas tributarios.

Durante la discusión legislativa se introdujeron modificaciones importantes, entre ellas la exclusión de los sectores de marina mercante, banca, seguros, reaseguros, mercado de valores y administradores de fondos de inversión, siempre que las rentas pasivas estén directamente vinculadas con actividades reguladas y supervisadas en Panamá.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, Eduardo Gaitán, señaló durante el debate que la iniciativa busca reducir la existencia de “empresas de papel” y promover operaciones reales que generen empleo y actividad económica en el país.

“En simples palabras, es menos empresas de papel y más empresas reales que generen empleo y actividad económica en el país”, expresó el diputado.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que la aprobación y sanción de la ley envía “un mensaje contundente” a la comunidad internacional sobre la disposición de Panamá de adecuarse a estándares internacionales de transparencia y cooperación tributaria.

El ministro adelantó que viajará a Europa la próxima semana para demostrar ante la Unión Europea específicamente al brazo técnico de la UE (TAXUD) los avances que ha hecho el país al sancionar y aprobar la ley para que el país pueda ser excluido de la lista de paraísos fiscales.