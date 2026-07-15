Mulino se reúne con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, en su visita a México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles una reunión en Ciudad de México con el empresario Carlos Slim, considerado uno de los hombres más ricos del mundo y el mayor patrimonio de América Latina, con quien conversó sobre temas económicos, geopolíticos y las oportunidades de inversión que ofrece Panamá para las empresas mexicanas, según informó Presidencia.

Slim, cuya fortuna está estimada en alrededor de 124 mil millones de dólares, figura entre las mayores fortunas del planeta, de acuerdo con el más reciente listado de Forbes. El empresario mexicano ha construido un conglomerado con presencia en sectores como telecomunicaciones, infraestructura, construcción, energía, minería, comercio y bienes raíces, con inversiones en diversos países.

Visita del presidente de Panamá, José Raúl Mulino al empresario mexicano, Carlos Slim. Cortesía Presidencia

Según explica el comunicado, durante el encuentro, el mandatario hizo énfasis en los proyectos de infraestructura que impulsa su Gobierno, así como en las oportunidades que representan el Canal de Panamá y otros sectores estratégicos para el desarrollo económico.

Ambas partes también analizaron el potencial de Panamá para ampliar la presencia de empresas mexicanas, en un contexto marcado por los cambios en el panorama económico y geopolítico internacional.

En la reunión participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

El encuentro tuvo lugar durante la visita oficial de Mulino a México. En ese contexto, el mandatario también se reunió por casi dos horas con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien conversó sobre interconexión, inversiones, cooperación científica y el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Además, Mulino sostuvo un encuentro con un grupo de 23 ejecutivos de empresas mexicanas y gremios enfocados en sectores como desarrollo de infraestructura, tecnología, logística, transporte pûblico, turismo, agroparques y otros, interesados en explorar nuevas oportunidades de negocios e inversión en el país.

Con esta visita al país azteca, Mulino suma 26 viajes al exterior desde que llegó al Palacio de las Garzas el 1 de julio de 2024.