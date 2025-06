Mulino sobre la venta de los puertos de Balboa y Cristóbal: ‘el Canal no puede interferir en eso’

La venta de los puertos que maneja a nivel mundial la empresa de Hong Kong CK Hutchison a un consorcio liderado por subsidiarias de Mediterranean Shipping Company (MSC) y BlackRock, y que incluyen dos operaciones portuarias en Panamá, como el puerto de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, por 23,000 millones de dólares, sigue generando dudas y preocupaciones en varios sectores.

El tema tomó de nuevo relevancia debido a una publicación del Financial Times en la que se atribuye al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, una advertencia sobre la negociación.

El diario británico titula: El jefe del Canal de Panamá advierte que el acuerdo portuario de MSC amenaza el principio de neutralidad.

Ante esta situación, La Prensa consultó a la ACP sobre la posición del administrador y aclararon las declaraciones dadas por Vásquez, indicando en primera instancia que el tema portuario es potestad del Gobierno y no del Canal.

“Las concesiones otorgadas a los operadores portuarios, incluyendo la de Panama Ports, propiedad de Hutchinson, son responsabilidad exclusiva del Gobierno panameño y no son competencia de la Autoridad del Canal de Panamá”, dijo en primera instancia el administrador de la ACP.

Además, expresó que en virtud de esta negociación son conscientes de las preocupaciones que se han generado en navieras y clientes del Canal sobre el tema de una posible concentración:

“Somos conscientes de las preocupaciones sobre la capacidad de concentración que nuestros clientes navieros anticipan con la propuesta actual", indicó Ricaurte Vásquez, según la declaración entregada a La Prensa.

El administrador precisó que están estudiando la posibilidad de reactivar un proyecto en el que la Autoridad del Canal de Panamá desarrolle un centro logístico, “que incluya varias terminales, dentro del área del Canal, lo que garantizaría la neutralidad del Canal y de todas las compañías navieras que navegan por la vía acuática”.

Uno de los proyectos, sería retomar la propuesta de construir el puerto de Corozal, del lado del Pacífico y muy cerca del actual puerto de Balboa.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, recalcó que la “administración y control de los puertos no es del Canal de Panamá. A mí me sorprendieron muchísimo esas declaraciones del administrador en nada menos que en el Financial Times, que no es cualquier periódico. No sé a qué vino, pero el Canal de Panamá tiene su competencia, y la República de Panamá, específicamente el gobierno en materia portuaria, tiene la suya a través de la Autoridad Marítima de Panamá“.

El mandatario expresó que “el Canal no puede interferir en eso”, es decir, en la venta de las operaciones portuarias, en todo caso debe ser aprobada por la Autoridad del Canal de Panamá.

Mientras está la preocupación por la transacción, el presidente José Raúl Mulino, por su parte dijo que la negociación no ha avanzado.

“Con relación a la transacción, oficialmente yo no tengo ningún conocimiento de que eso haya avanzado”.

El presidente Mulino sostuvo que el país está analizando distintos escenarios en caso de que se concrete o no, la venta de la operación portuarias.

Aun así, destacó que el Gobierno se prepara para cualquier escenario. “Sí nos estamos preparando para distintos escenarios que se puedan dar a raíz de esa transacción o de la no transacción del todo (...). Hemos contratado asesoría internacional, porque vemos esta situación como una gran oportunidad para definir la política portuaria de Panamá ante el mundo y para nuestro propio desarrollo”.