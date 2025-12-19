Panamá, 19 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comercio regional

    Mulino viaja para cumbre del Mercosur; Panamá participa en reunión del Consejo General del organismo

    Henry Cárdenas P.
    Mulino viaja para cumbre del Mercosur; Panamá participa en reunión del Consejo General del organismo
    Reunión del Mercosur en Brasil. Tomada de X

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este viernes 19 de diciembre a Brasil para participar en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), en la que Panamá presentará su solicitud de adhesión permanente al organismo comercial.

    La Presidencia de la República informó que el mandatario llegará a la localidad brasileña de Foz de Iguazú, para su segunda intervención como país asociado.

    De igual manera, se informó que este viernes se desarrolló la reunión del Consejo General del Mercosur, con la participación de cancilleres y ministros de los Estados partes y asociados.

    En ese encuentro previo, Panamá contó con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el canciller, Javier Martínez Acha, para revisar los trabajos realizados durante el semestre, como parte del plan de acción del Mercosur.

    Con su adhesión al Mercosur, Panamá busca fortalecer la economía, ampliar las oportunidades comerciales, atraer inversión de calidad y consolidar el posicionamiento político y democrático en la región y en el mundo.

    Mulino firmó el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, Uruguay, los protocolos para que Panamá iniciara el proceso para ingresar como Estado Asociado al Mercosur. El organismo lo integran Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

    Este sería el viaje al exterior número 18 que realiza el mandatario panameño durante su gestión, iniciada en julio de 2024.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Venta de los puertos de CK Hutchison a BlackRock, incluyendo dos en Panamá, entraría en punto muerto, según WSJ. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más