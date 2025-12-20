Mulino y Lula analizan adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco de la Cumbre del Mercosur, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro privado con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el que revisaron los avances para una eventual adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Durante la reunión, Mulino reiteró la invitación para que Lula visite el Canal de Panamá en 2026 y participe como expositor de apertura del Foro Económico Latinoamericano, que organizará la CAF en el país.

Ambos mandatarios también abordaron los esfuerzos de Panamá por salir de listas discriminatorias, un tema en el que Brasil ha expresado su respaldo irrestricto, según se informó tras el encuentro.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Panamá, José Raúl Mulino. Cortesía

El presidente Lula manifestó su entusiasmo por regresar pronto a Panamá y su interés en conocer el Canal Ampliado, construido y operado por los panameños.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha felicitó a Brasil por su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, logro que también alcanzó Panamá.

Mulino destacó además la hermandad histórica entre los pueblos panameño y brasileño, así como la amplia afición local por la selección verdeamarela, reflejo de los lazos culturales y deportivos entre ambos países.