Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Se busca respaldo internacional

    Mulino y Lula analizan adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal

    Katiuska Hernández
    Mulino y Lula analizan adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal
    Esclusa de Miraflores, Canal de Panamá. LP Isaac Ortega

    En el marco de la Cumbre del Mercosur, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro privado con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el que revisaron los avances para una eventual adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

    Durante la reunión, Mulino reiteró la invitación para que Lula visite el Canal de Panamá en 2026 y participe como expositor de apertura del Foro Económico Latinoamericano, que organizará la CAF en el país.

    Ambos mandatarios también abordaron los esfuerzos de Panamá por salir de listas discriminatorias, un tema en el que Brasil ha expresado su respaldo irrestricto, según se informó tras el encuentro.

    Mulino y Lula analizan adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal
    Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Panamá, José Raúl Mulino. Cortesía

    El presidente Lula manifestó su entusiasmo por regresar pronto a Panamá y su interés en conocer el Canal Ampliado, construido y operado por los panameños.

    Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha felicitó a Brasil por su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, logro que también alcanzó Panamá.

    Mulino destacó además la hermandad histórica entre los pueblos panameño y brasileño, así como la amplia afición local por la selección verdeamarela, reflejo de los lazos culturales y deportivos entre ambos países.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más