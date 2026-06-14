Mundial 2026 ya impulsa el comercio y los servicios en Panamá, según la Cciap

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá destacó que el Mundial 2026 ya está generando movimiento económico en sectores como el comercio, la gastronomía, la hotelería y los servicios.

La participación de Panamá en el Mundial 2026 comienza a sentirse en la economía nacional. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) afirmó que, semanas antes del debut de la selección, diversos sectores productivos registran un aumento de actividad asociado al torneo.

Comercios, restaurantes, hoteles, imprentas, agencias de publicidad, empresas de transporte y emprendimientos se han preparado para atender la demanda generada por el entusiasmo que despierta la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo.

“La Marea Roja también mueve la economía”, destacó el gremio empresarial en la columna La Cámara Opina, donde subrayó que las vitrinas, promociones y ofertas especiales vinculadas al fútbol son muestra de la anticipación con la que el sector privado se ha preparado para aprovechar las oportunidades derivadas del evento.

La Cciap señaló que, aunque algunos aficionados viajarán para apoyar a la selección en los estadios, la mayoría de los panameños seguirá los partidos desde el país, lo que favorecerá la actividad en restaurantes, hoteles, centros comerciales y otros espacios de reunión.

Según el gremio, detrás de cada bandera, camiseta o artículo promocional existe una cadena de valor que involucra a productores, distribuidores, diseñadores, comerciantes y proveedores, mientras que la alta demanda en establecimientos gastronómicos y de entretenimiento también beneficia a cocineros, meseros, transportistas y personal de seguridad.

La Cámara recordó que durante noviembre y diciembre de 2022, cuando se celebró el Mundial de Catar, el comercio al por menor en Panamá registró ventas por 3,567 millones de dólares, un incremento de 4.89% respecto al mismo período de 2021.

En esos mismos meses, los ingresos de hoteles y restaurantes alcanzaron los 368 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 35.07%.

Aunque reconoció que no todo ese desempeño puede atribuirse al torneo de fútbol, la Cciap sostuvo que eventos de alcance mundial tienen la capacidad de estimular el consumo, elevar la demanda y dinamizar distintas actividades económicas.

“El 17 de junio jugarán once panameños en la cancha. Pero, desde ya, miles de empresas, trabajadores y emprendedores están jugando su propio partido”, concluyó la Cámara de Comercio.