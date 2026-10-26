Pan Wei, de China, gana el Campeonato Mundial de Baristas 2026 en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pan Wei, representante de China, se coronó campeón mundial de baristas 2026 este domingo 25 de octubre, durante la final del World Barista Championship 2026, celebrada en el Panama Convention Center, como parte de World of Coffee Panamá 2026.

Seis baristas de distintos países llegaron a la última etapa de la competencia, tras superar las semifinales. Además de Pan Wei, disputaron el título los representantes de Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Canadá, Australia y Tailandia.

Los seis finalistas del campeonato fueron:

Frederick Ruben , de Emiratos Árabes Unidos.

Pan Wei , de China.

Shing Win , de Malasia.

Jill Hoff , de Canadá.

Gabrel Tan , de Australia.

Jane Kawinnart, de Tailandia.

Los finalistas en el campeonato mundial. Cortesía

La representación panameña también tuvo participación en el campeonato. Benjamín Roque se ubicó entre los 16 mejores competidores del mundo y alcanzó las semifinales, un resultado que destaca la presencia de baristas nacionales en esta competencia internacional.

La celebración del campeonato en Panamá permitió proyectar internacionalmente la cultura cafetera del país y reunir a representantes de la industria del café de especialidad. La final formó parte de World of Coffee Panamá 2026, encuentro que congregó a productores, tostadores, compradores, baristas y otros actores del sector.

Jill Hoff, barista de Canadá, participante en la final del campeonato mundial. LP/Anel Asprilla

¿Cómo se elige al mejor barista del mundo?

El World Barista Championship es una competencia internacional organizada bajo los estándares de World Coffee Championships, que cada año reúne a campeones de más de 50 países.

Durante la prueba, cada participante dispone de 15 minutos para preparar y presentar 12 bebidas ante un panel de jueces certificados: cuatro espressos, cuatro bebidas a base de leche y cuatro creaciones originales de autor.

Los jueces evalúan aspectos como el sabor, la limpieza, la creatividad, el dominio de las técnicas de preparación y la presentación general del participante.

Para la edición de 2026, la organización introdujo modificaciones al reglamento, incluidos ajustes relacionados con el agua utilizada por los jueces, la preparación de las bebidas de autor y los procedimientos de evaluación.

También estableció especificaciones sobre los molinos de café autorizados, con el objetivo de estandarizar las condiciones técnicas de la competencia.

Jueces del Campeonado Mundial de Baristas 2026 que se realiza por primera vez en Panamá. LP/Anel Asprilla