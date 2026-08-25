Naviera surcoreana paga $5.3 millones en subasta para cruzar el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un nuevo récord de precio marcó la subasta de cupos de tránsito por la vía interoceánica. Se trata de un buque gasero que no contaba con reserva y que prevé cruzar el Canal de Panamá el próximo 1 de septiembre, según Bloomberg.

El valor de cruzar por el Canal de Panamá volvió a marcar un récord en una subasta. La naviera surcoreana SK Shipping Co. Ltd. pagó $5.3 millones por un cupo para que el buque gasero G. Spirit, que transporta gas licuado de petróleo (GLP), pueda transitar por la vía interoceánica panameña el próximo 1 de septiembre, según reveló Bloomberg.

La opción de subasta está disponible para los buques que no cuentan anticipadamente con un cupo de tránsito y que, por necesidades operativas o compromisos comerciales, requieren asegurar un espacio sin esperar por el sistema regular de reservas.

Aunque este mecanismo no implica que el buque adelante su cruce frente a embarcaciones que ya tienen una reserva confirmada, sí le permite obtener un cupo garantizado para transitar en la fecha adjudicada mediante la subasta.

El G. Spirit, según los rastreadores MarineTraffic y VesselFinder, se encuentra actualmente en la bahía de Panamá, en el sector del Pacífico.

Los registros de navegación muestran que el buque provenía de Asia, con salida desde puertos surcoreanos y destino hacia Panamá. Este tipo de ruta forma parte de las operaciones habituales de transporte energético hacia mercados como Estados Unidos utilizando el Canal de Panamá.

El G. Spirit es un buque gasero tipo VLGC (Very Large Gas Carrier) especializado en el transporte de gas licuado de petróleo, con una capacidad aproximada de 84,000 metros cúbicos de GLP.. Foto tomada de https://www.vesselfinder.com/

A inicios de agosto, otra embarcación, el portacontenedores Seaspan Benefactor, con capacidad para 10,100 TEU (unidades equivalentes a veinte pies), pagó $4.6 millones en una subasta de tránsito. En abril de este año también se reportó otra subasta millonaria por $4 millones para el buque gasero Gas Virgo, igualmente dedicado al transporte de gas licuado de petróleo.

La demanda por cruzar el Canal de Panamá se ha incrementado en los últimos meses debido a las restricciones y tensiones en el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado cambios en las rutas del transporte de energéticos como petróleo, gas licuado de petróleo y gas natural, entre otros.

A esta situación se suma la reducción progresiva del calado permitido para embarcaciones de gran tamaño y los ajustes anunciados por el Canal de Panamá en la cantidad de tránsitos diarios, con una reducción a 34 cruces diarios desde el 4 de septiembre y a 32 cruces diarios desde el 15 de septiembre, como parte de las medidas para la gestión del agua ante los efectos del fenómeno de El Niño.

Canal asegura que no aumentó la tarifa

El Canal de Panamá explicó que los pagos millonarios registrados recientemente en subastas de cupos de tránsito responden a las condiciones del mercado y no a un incremento en las tarifas establecidas por la vía interoceánica.

La entidad indicó que su sistema de reservas permite a los buques asegurar espacios de tránsito con anticipación mediante mecanismos como asignaciones de largo plazo, reservas ordinarias y subastas.

La vía interoceánica señaló que el aumento en los valores de las subastas está relacionado con cambios en la oferta y demanda del comercio global, así como con factores como la urgencia de los clientes, las tarifas de flete y los costos del combustible marítimo (bunker).

En los últimos meses, algunos buques han pagado más de $1 millón para obtener un cupo que responda a sus necesidades logísticas.

Gráfico con datos de la Autoridad del Canal de Panamá, generado con IA ChaTGPT

Según el Canal, entre octubre de 2025 y febrero de 2026 el precio medio de las subastas rondaba los $55,000, pero recientemente esos valores alcanzaron niveles aproximadamente tres veces mayores debido al aumento de la demanda.

La entidad destacó que el sistema de subastas funciona como una herramienta para asignar espacios limitados de tránsito y que, en determinados casos, el costo de esperar puede superar el monto pagado por obtener un cupo reservado.

Este martes 25 de agosto, había 118 buques en espera de tránsito, de los cuales 93 contaban con reserva de cupo y 25 eran buques sin reserva (non-booked).

Del total de buques con reserva, 72 correspondían a Panamax y 21 a Neopanamax, mientras que los buques sin reserva estaban conformados por 18 Panamax y 7 Neopanamax. Estos datos reflejan que la mayoría de las embarcaciones en espera utilizan los mecanismos de reserva del Canal para programar su tránsito.

Ante las condiciones del mercado mundial de combustibles, la necesidad de las navieras de atender compromisos comerciales, el comportamiento de los precios energéticos y las restricciones temporales de tránsito y calado en el Canal, los valores alcanzados en las subastas reflejan la importancia estratégica de la ruta panameña dentro del comercio marítimo mundial.