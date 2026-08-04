Navieras reducen capacidad, pero mantendrán el 92% de los viajes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida temporal obedece a los ajustes ante la caída de las tarifas y la volatilidad del mercado.

La caída en algunas tarifas de transporte marítimo, sumado a la volatilidad de la demanda en el mercado de carga, ha generado que las principales navieras del mundo estimen cancelar alrededor del 8% de los viajes programados en rutas marítimas entre Oriente y Occidente, según el informe semanal del rastreador de viajes cancelados de la firma Drewry, consultora británica independiente de investigación y análisis del mercado marítimo.

Habitualmente un cancelled sailing o blank sailing, es decir, una navegación cancelada se produce cuando baja la demanda de carga, se genera congestión en los puertos e inclemencias del tiempo.

En este caso, el informe de Drewry específica que las principales navieras prevén cancelar alrededor de 58 viajes entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, como parte de una estrategia para para controlar la capacidad disponible frente a la reducción de las tarifas de transporte marítimo y las condiciones de incertidumbre que afectan al mercado actualmente.

Para ese periodo estaban programados 723 viajes en las principales rutas comerciales entre Oriente y Occidente, por lo que las cancelaciones representarán el 8% del total, mientras que el 92% de las salidas previstas continuará operando.

El reporte revela que las interrupciones se concentrará en la ruta transpacífica con dirección al este, que conecta Asia con Norteamérica y representará el 60% de los viajes cancelados.

Parte de esos servicios entre Asia y la costa este de Estados Unidos suele utilizar el Canal de Panamá. Las cancelaciones podrían impactar algunos servicios que utilizan la ruta de la vía interoceánica panameña, aunque Drewry no precisa cuántos de los viajes suspendidos transitan por la vía interoceánica.

Las rutas entre Asia, el norte de Europa y el Mediterráneo concentrarán el 26% de las cancelaciones, mientras que el corredor transatlántico representará el 14%.

¿Cómo están las tarifas marítimas?

El índice mundial de contenedores de Drewry bajó 3% y se ubicó en $4,255 por contenedor de 40 pies, debido principalmente a la reducción de las tarifas en las rutas entre Asia, Europa y Estados Unidos.

El costo mundial del transporte marítimo de contenedores disminuyó por tercera semana consecutiva al cierre de julio, en medio de una menor demanda, ajustes de capacidad por parte de las navieras y la incertidumbre generada por las políticas comerciales y las tensiones geopolíticas.

El World Container Index (WCI) de Drewry disminuyó 3% durante la última semana de julio, hasta ubicarse en $4,255 por contenedor de 40 pies. LP/Katiuska Hernández

El World Container Index (WCI) de Drewry, indicador utilizado como referencia internacional en los contratos de transporte marítimo, cayó 3% durante la semana finalizada el 30 de julio de 2026, hasta situarse en $4,255 por contenedor de 40 pies.

A pesar de la reducción semanal, el índice se mantiene 70% por encima del nivel registrado hace un año.

La disminución estuvo impulsada principalmente por las rutas transpacíficas y las conexiones entre Asia y Europa.

En la ruta entre Shanghái y Los Ángeles, las tarifas al contado bajaron 2%, hasta $5,739 por contenedor de 40 pies. En contraste, el costo entre Shanghái y Nueva York se mantuvo estable en $7,578.

Drewry señaló que la demanda se ha debilitado y que también se ha desacelerado la estrategia de adelantar importaciones antes de la entrada en vigor de nuevas medidas arancelarias en Estados Unidos.