Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’

NOTICIA.

Nestlé confirmó que continuará adquiriendo leche de productores nacionales tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Panamá. Así las cosas, la empresa señaló −a través de un comunicado− que garantizará elaboración de su producto insignia, la Leche Evaporada IDEAL, fabricada en el país con leche 100% panameña.

En los próximos días, la empresa informó que presentará una nueva versión de este producto con el sello “Hecho en Panamá”, como parte de su esfuerzo por fortalecer la competitividad del sector lácteo y respaldar la producción local.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dijo que este acuerdo refleja el compromiso de la multinacional con el sector agropecuario nacional. “A través del diálogo con Nestlé hemos logrado consolidar un acuerdo que garantiza la continuidad de las compras de leche a nuestros productores, generando estabilidad y oportunidades para todos”, afirmó.

Con anterioridad, Nestlé en Panamá, había anunciado la decisión de reducir temporalmente la producción de su línea de leche evaporada Ideal en la planta de Natá de los Caballeros, debido a la baja demanda y al incremento de sustitutos importados que han modificado el consumo local.

Desde Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, el presidente panameño José Raúl Mulino, confirmó la mañana de este viernes que Nestlé comprará la leche nacional.

“Ellos van a comprarle la leche a nuestros productores, lo cual me alegra mucho. Estamos hablando de la leche grado C, precisamente la que fue objeto de la paralización [de la compra]”, señaló.