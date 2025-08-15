Nestlé anuncia que retomará la compra de leche a los pequeños productores panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nestlé anunció este viernes que retomará la compra de leche grado C que anteriormente destinaba a la producción de leche evaporada Ideal, para un nuevo producto lácteo que estará presentando próximamente y llevará el sello Hecho en Panamá.

Así lo informó Yarissa Montenegro, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé Panamá, en reunión con los productores agropecuarios y en presencia del Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó y del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Montenegro aclaró que la leche Klim importada por Nestlé no desplaza la compra ni la producción de leche nacional y tampoco es un sustituto. “Este producto importado no deja de lado la leche nacional”, aseguró.

La medida anunciada por Nestlé se produce un día después de que el presidente José Raúl Mulino, advirtiera que si no compran leche nacional, no autorizará las importaciones.

Nestlé en Panamá, había anunciado la decisión de reducir temporalmente la producción de su línea de leche evaporada Ideal en la planta de Natá de los Caballeros, debido a la baja demanda y al incremento de sustitutos importados que han modificado el consumo local.

Esta decisión afectada a 400 productos debido a que se dejaban de comprar unos 16 mil litros de leche grado C.

Desde Puerto Armuelles, el presidente José Raúl Mulino, confirmó que Nestlé comprará la leche.

“Ellos van a comprarle la leche a nuestros productores, lo cual me alegra mucho. Estamos hablando de la leche grado C, precisamente la que fue objeto de la paralización [de la compra]”, señaló.

El mandatario también reconoció el papel de la empresa en evitar un impacto negativo en las zonas productoras de Azuero y Coclé. “No le agradezco, pero sí le reconozco a Nestlé este esfuerzo, porque es una empresa que está para ganar dinero, no para perderlo, pero tampoco para generar una situación de estrés innecesario en nuestra área de productores de leche”, subrayó Mulino.