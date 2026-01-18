‘Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá’: los líderes europeos responden con contundencia a los aranceles de Trump por Groenlandia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

El anuncio de Donald Trump de que impondrá aranceles a un grupo de países europeos por su oposición a sus planes de anexión de Groenlandia ha desencadenado una ola de rechazo entre los principales líderes del Viejo Continente.

El presidente de Estados Unidos dijo este sábado en su red social Truth Social que Dinamarca, a la que pertenece Groenlandia, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos y Francia estarán sujetas a partir del 1 de febrero a un arancel del 10% a sus exportaciones con destino a Estados Unidos que estará en vigor hasta que EE.UU. alcance un acuerdo para la adquisición total de Groenlandia y se elevará al 25% a partir del 1 de junio si no se logra una solución antes.

El anuncio de Trump llega pocos días después de que el grupo de países europeos enviara pequeños contingentes militares a Groenlandia en lo que describieron como “misión de reconocimiento”.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que su país mantiene el compromiso con la “soberanía e independencia de las naciones” y aseguró en un mensaje en X: “Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá”.

Macron prometió que “los europeos responderemos de manera unida y coordinada” a los aranceles “si se llegan a confirmar”.

“Nos aseguraremos de que se respeta la soberanía europea”, proclamó.

El primer ministro británico, Keir Starmer, describió la amenaza de Trump como “completamente errada” y recalcó: “Nuestra posición sobre Groenlandia está muy clara, es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es asunto de los groenlandeses y los daneses”.

Starmer admitió que los países de la OTAN deben “hacer más todos” para atender la seguridad del Ártico, pero rechazó la imposición de aranceles y afirmó que planteará las diferencias al gobierno de Estados Unidos.

El ministro de Exteriores danés, Lars Loekké Rasmussen afirmó que “el comunicado del presidente ha sido una sorpresa” después de la “constructiva reunión” que mantuvo hace unos días en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

“Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que necesitamos hacer más porque el Ártico ha dejado de ser una zona libre de tensión. Por eso es por lo que nosotros y los aliados de la OTAN estamos acelerando en total transparencia con nuestros aliados estadounidenses”, añadió el ministro danés.

Por Suecia respondió su primer ministro, Ulf Kristersson, que aseguró en X: “No nos permitiremos ser chantajeados”.

Kristersson también afirmó que “solo Dinamarca y Groenlandia deciden en los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”.

El líder sueco dijo que “este es un asunto de la Unión Europea que concierne a muchos más países que los señalados”.

Estocolmo, según dijo el primer ministro, se halla en conversaciones con otros países de la UE, Reino Unido y Noruega para dar una “respuesta colectiva” al anuncio de Trump.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, con el que Trump ha jugado al golf en ocasiones, le dijo que “entre aliados los asuntos se resuelven mediante la discusión, no mediante presión”.

Y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, dijo que “las amenazas no tienen lugar entre aliados” y “Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca”.

El gobierno alemán se limitó a decir que ya está en conversaciones con sus socios europeos y dará una respuesta “a su debido tiempo”.

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, dijo que su país “ha tomado nota” del anuncio de Trump y está “en estrecho contacto” con otros miembros de la UE para responder.

También se refirió a la llegada esta semana de tropas de varios países europeos a Groenlandia: “Los esfuerzos militares en ejercicios en Groenlandia tienen precisamente la intención de contribuir a la seguridad en la región ártica”.

Respuesta de las instituciones de la UE

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, dijo que China y Rusia serán las beneficiadas de las diferencias entre Estados Unidos y los europeos. / Filip Singer / EPA

Las instituciones comunitarias también se pronunciaron ante el último movimiento de Trump.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, dijo en X que serán China y Rusia quienes se “beneficien de la división entre aliados”.

“Si la seguridad de Groenlandia está en peligro, podemos abordarlo dentro de la OTAN”, dijo Kallas, que advirtió: “Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida”.

En una carta conjunta, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aseguraron que “la Unión Europea mantiene plena solidaridad con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia” y recordaron que “la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional”.

Los máximos responsables de las dos principales instituciones de la Unión Europea apostaron por el diálogo iniciado esta semana con la visita de una delegación danesa y groenlandesa a Washington. “El diálogo sigue siendo esencial y estamos comprometidos a contribuir al proceso que ya comenzó esta semana entre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca”.

El acuerdo comercial UE-EE.UU., en vilo

El anuncio de Trump también provocó reacciones en el Parlamento Europeo, donde está pendiente de ratificación el acuerdo comercial alcanzado entre Bruselas y Washington el año pasado.

La Unión Europea aceptó abrir su mercado eliminando los aranceles para una serie de productos estadounidenses a cambio de que Trump rebajara al 15% los que había anunciado inicialmente para los productos europeos.

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE podría ahora verse frenado en el Parlamento Europeo. / Frederick Florin / AFP

Pero el alemán Manfred Weber, líder del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo, el mayoritario en la Eurocámara, dijo que “dadas las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia” la aprobación del acuerdo “no es posible en este momento”.

Los aranceles al 0% para productos estadounidenses deben suspenderse", aseguró Weber.

Otros grupos también han afirmado su intención de no apoyarla, por lo que todo parece indicar que el acuerdo quedará ahora en un limbo.

