NOAA confirma que el fenómeno de El Niño podría convertirse en uno de los más intensos en 75 años

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De acuerdo con el informe, existe un 63% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El fenómeno climático El Niño podría fortalecerse durante los próximos meses hasta convertirse en uno de los eventos más intensos registrados desde 1950, según advirtió este jueves 11 de junio el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

El fenómeno llega apenas dos años después del episodio de El Niño de 2023-2024, que provocó una severa reducción de las lluvias y obligó al Canal de Panamá a restringir el tránsito de buques por la disminución de los niveles de los lagos que abastecen la vía interoceánica.

La agencia emitió un aviso oficial de El Niño tras confirmar que las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial han aumentado por encima de los niveles normales, una de las principales señales que caracterizan este fenómeno climático.

De acuerdo con el informe, existe un 63% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027. De concretarse este escenario, el evento se ubicaría entre los más significativos observados en los últimos 75 años.

Esta gráfica de la NOAA describe el porcentaje del fenómeno de El Niño clasificado en débil, moderado, fuerte y muy fuerte.

El Niño es un fenómeno natural asociado al calentamiento de las aguas del océano Pacífico tropical que altera los patrones climáticos en distintas regiones del mundo. En Panamá suele relacionarse con una disminución de las lluvias en el Pacífico, temperaturas más elevadas y períodos prolongados de sequía, condiciones que pueden afectar la disponibilidad de agua para la población, la producción agrícola y los niveles de los lagos que alimentan al Canal de Panamá.

Los especialistas de la NOAA explicaron en un informe que el calentamiento no solo se observa en la superficie del océano, sino también en capas más profundas, lo que aumenta la probabilidad de que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante los próximos meses.

Además, se han detectado cambios en los patrones atmosféricos sobre el Pacífico ecuatorial que confirman que el sistema océano-atmósfera ya se encuentra bajo la influencia de El Niño.

Este mapa muestra los impactos típicos de El Niño en el territorio continental de Estados Unidos y Canadá durante el invierno del hemisferio norte. (Crédito de la imagen: NOAA)

Aunque los expertos señalan que incluso los eventos muy fuertes no producen los mismos efectos en todas las regiones, indican que mientras mayor sea la intensidad del fenómeno, mayores son las probabilidades de que se registren impactos climáticos significativos.

La NOAA actualizará su pronóstico en julio, mientras diversos países de la región ya monitorean posibles efectos sobre la agricultura, los recursos hídricos y los sistemas energéticos ante la perspectiva de un evento climático de gran magnitud.

Aunque la NOAA confirmó ayer el establecimiento de El Niño y proyectó que sus efectos podrían extenderse hasta enero o febrero de 2027, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó el pasado 12 de mayo que, de acuerdo con los criterios nacionales de monitoreo climático, el país ya se encontraba en estado de alerta por la llegada del fenómeno.

Para la vertiente del Pacífico, se prevé una disminución de las precipitaciones de entre 15% y 25% entre junio y agosto, según informó la directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla.

“No es que no va a llover; va a llover menos de lo que normalmente debe llover”, explicó.

Panamá enfrenta condiciones climáticas adversas por el fenómeno de El Niño. Las lluvias podrían disminuir entre 20% y 25%, dijo Luz Graciela de Calzadilla, director del Imhpa.

Según de Calzadilla, esta recurrencia cada vez más frecuente está asociada al calentamiento global. “Cada año las temperaturas rompen récord y cada vez es más caliente. Eso hace que la recurrencia de los efectos del fenómeno de El Niño sea más corta”, señaló.

Para Panamá, las principales repercusiones volverán a sentirse en sectores estratégicos como el Canal, la generación hidroeléctrica y la producción agropecuaria.

Las advertencias ya han comenzado a influir en las decisiones del sector agropecuario. De Calzadilla reveló que algunos productores de arroz han optado por reducir áreas de siembra ante el riesgo de pérdidas por falta de agua, mientras que las autoridades mantienen reuniones con las cadenas agroalimentarias para evaluar posibles impactos en cultivos como maíz, tomate, cebolla, lechuga y papa.

“Hay productores que han decidido no sembrar por temor a perder sus cosechas”, comentó.

El Canal de Panamá también observa con atención la evolución del fenómeno. La disponibilidad de agua es el principal factor que determina la capacidad operativa de la ruta marítima, por lo que proyectos de almacenamiento como el embalse de río Indio cobran mayor relevancia en un escenario de lluvias por debajo de lo normal.

Cuando el lago Gatún está en su máximo nivel se permite un calado de hasta 50 pies para el tránsito de neopanamax. Archivo

En el sector energético, las autoridades han iniciado coordinaciones para preservar los niveles de los embalses hidroeléctricos más importantes del país, como Fortuna y Bayano, y complementar la oferta con otras fuentes de generación en caso de que las lluvias disminuyan más de lo previsto.

Aun así, de Calzadilla pidió cautela frente a los pronósticos más extremos. Aunque algunos modelos internacionales sugieren la posibilidad de un episodio muy intenso, señaló que todavía es temprano para catalogarlo como un “mega Niño”.