NOAA prevé que El Niño se mantenga hasta 2027; Canal de Panamá se prepara para un posible déficit hídrico

Exclusivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño se consolide en los próximos meses y se extienda hasta inicios de 2027 ha aumentado significativamente, según el más reciente diagnóstico del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El organismo mantiene una vigilancia por El Niño y estima una probabilidad de 82% de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio de 2026. Sin embargo, el dato que más inquieta a los especialistas es que la probabilidad de que continúe durante el invierno del hemisferio norte, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, asciende a 96%.

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento del océano Pacífico ecuatorial que, en Panamá, suele provocar una disminución de las lluvias y períodos más secos de lo normal.

La NOAA indicó que, aunque las condiciones actuales del océano Pacífico ecuatorial permanecen dentro de parámetros neutrales, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran señales consistentes con la formación de El Niño. Entre ellas destacan el aumento sostenido de las temperaturas subsuperficiales del océano, que ya acumulan seis meses consecutivos de incremento, y las anomalías cálidas observadas en amplias zonas del Pacífico ecuatorial.

Para Panamá, la evolución del fenómeno es seguida de cerca por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debido a su impacto potencial sobre las lluvias que alimentan los lagos Gatún y Alajuela, principales reservas de agua para el abastecimiento de la población y el tránsito de buques.

Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología de la ACP, explicó que la institución ya ha tomado medidas preventivas ante la amenaza de un nuevo período seco asociado a El Niño.

“El Canal de Panamá tenía sus reservas llenas e inmediatamente, sabiendo de esa amenaza, inició sus ahorros de agua”, señaló Murillo durante una entrevista. Recordó que las medidas de conservación comenzaron desde diciembre de 2025, cuando los embalses alcanzaron niveles elevados gracias a una temporada particularmente húmeda.

Según Murillo, las señales observadas este año coinciden con los pronósticos internacionales que anticipan el desarrollo del fenómeno.

“Ya sentimos esa deficiencia, pero la ventaja de este año fue que la temporada seca fue relativamente húmeda y el Canal mantuvo ambos embalses llenos durante varios meses”, indicó.

Los registros de la ACP muestran que abril cerró con aportes hídricos aproximadamente 20% por debajo del promedio histórico y mayo con una reducción cercana al 26%, mientras que los primeros días de junio también reflejan precipitaciones inferiores a lo normal.

Ante este escenario, la ACP anunció recientemente a las compañías navieras una reducción del calado máximo autorizado a partir del 3 de julio de 2026 para los buques neopanamax, de 50 pies a 49.5 pies, una medida preventiva destinada a proteger las reservas de agua.

Murillo advirtió que la institución ya modela escenarios similares a los eventos más severos registrados en la historia reciente. Por ejemplo, el más severo de todos fue El Niño de 1997-1998.

Añadió que si las condiciones climáticas evolucionan de manera similar a aquel episodio, será necesario reforzar las medidas de ahorro de agua en las esclusas durante los próximos meses.

Las nuevas esclusas tienen un sistema de tinas para reciclar el agua, que permiten un ahorro del 60%, mientras que las esclusas originales pueden ahorrar con el llenado cruzado o sistema que reutiliza el agua de una vía de la esclusa para llenar la vía paralela, con lo cual se ahorra hasta el 50% del agua.

A pesar de las elevadas probabilidades de ocurrencia del fenómeno, la NOAA aclaró que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad que alcanzará El Niño. Ninguna de las categorías de fuerza evaluadas supera actualmente el 37% de probabilidad, por lo que aún no es posible determinar si se tratará de un evento débil, moderado o fuerte.

Los especialistas recuerdan que un episodio intenso no garantiza automáticamente impactos severos en todas las regiones. Sin embargo, sí aumenta la probabilidad de alteraciones en los patrones normales de lluvia y temperatura.

Murillo sostuvo que, mientras se define la evolución del fenómeno, el ahorro de agua será fundamental.

“Cada gota es valiosa. Mientras tengamos déficit hídrico asociado a El Niño, cada ciudadano puede colaborar ahorrando agua. No es ayudar al Canal, es ayudar al país”, manifestó.

La próxima actualización del diagnóstico ENSO de la NOAA está programada para el 11 de junio de 2026, fecha en la que se conocerán nuevos datos sobre la evolución de un fenómeno que ya comienza a influir en la planificación hídrica de Panamá.