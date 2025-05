‘Nos quedan días, no meses’; Aldo Mangravita alerta sobre el efecto de las protestas y cierres a nivel nacional

Tras cuatro semanas de protestas contra la reforma a las pensiones, el sector empresarial panameño enfrenta una crisis que, según voces del gremio, podría dejar consecuencias irreversibles.

Aldo Mangravita, fundador de Hamburguesas Vaqueras, alertó en un video —que se ha hecho viral en redes sociales— sobre el colapso inminente que enfrentan cientos de negocios en todo el país.

Bajas ventas, cierre de locales, incremento del desempleo y una creciente incertidumbre se han convertido en el nuevo paisaje para cientos de negocios que intentan sobrevivir a una situación que, dijo Mangravita, visiblemente afectado por la falta de movimiento comercial, comparado únicamente “con la pandemia”.

“Centros comerciales, restaurantes, Uber, lo que se te ocurra. Todos estamos de acuerdo con lo mismo. Nadie aguanta más la baja en las ventas y en el mercado”, reiteró.

Empresario Aldo Mangravita se desahoga en las redes; pide al Gobierno apretar un 'botón de pánico' para salir de la crisishttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/cG0ogngFuJ — La Prensa Panamá (@prensacom) May 22, 2025

El empresario, de una familia conocida por su trayectoria en la agroindustria, hizo un paralelismo de la situación actual con la vivida durante la pandemia, aunque con una diferencia sustancial. “En la pandemia no teníamos que pagar luz, agua, alquiler. Los empleados estaban en sus casas esperando. Hoy estamos en una encrucijada. Los empresarios estamos manteniendo vivas las empresas, pero ¿por cuánto tiempo más?”, cuestionó.

El empresario advirtió que para muchos negocios “no quedan años, ni siquiera seis meses; quedan semanas, incluso días”.

Como salida a la crisis, pidió al gobierno acciones inmediatas y concretas: “Tenemos que inyectar dinero rápido a esta nación. Préstamos blandos y a largo plazo con intereses muy bajos. Infraestructura. Poner a la gente a trabajar, ya basta”.

Consciente de que su mensaje puede resultar incómodo, Mangravita afirmó que desactivaría los comentarios en sus redes sociales para evitar confrontaciones, pero lanzó una advertencia directa: “El discurso de izquierda no funcionó en Cuba, no funcionó en Venezuela, y no funcionará aquí tampoco. Hay que trabajar para generar riqueza, no hay de otra”.