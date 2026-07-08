Nueva junta directiva de la Cámara Marítima plantea reformas para impulsar la competitividad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cámara Marítima de Panamá (CMP) juramentó la noche de este martes 7 de julio a su junta directiva para el período 2026-2027, con René Gómez al frente de la organización por segundo período consecutivo.

Durante su discurso, Gómez, advirtió que Panamá enfrenta un período decisivo para consolidar su liderazgo como centro marítimo y logístico regional, por lo que instó a reducir la burocracia, modernizar la gestión pública y convertir la estrategia marítima nacional en una política de Estado.

El dirigente del gremio del sector marítimo señaló que el país tendrá por delante proyectos estratégicos, como el desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias y energéticas, así como el avance del proyecto de embalse de río Indio, iniciativas que, según dijo, podrían representar inversiones superiores a los $10,000 millones.

Sin embargo, advirtió que contar con estos proyectos “no garantiza el futuro” si el país no mejora su competitividad frente a otros centros logísticos.

“Nuestros competidores no están esperando; están invirtiendo, digitalizando sus procesos, simplificando trámites y escuchando a los inversionistas”, afirmó.

Gómez indicó que se han identificado obstáculos que afectan la competitividad del país, entre ellos, los trámites migratorios para la gente de mar, la emisión de visas, permisos y licencias vinculadas al sector marítimo.

Según explicó, las demoras administrativas generan costos para las empresas y pueden provocar que inversiones se trasladen a otros países.

“Reducir la burocracia no significa reducir controles; significa tener instituciones modernas, ágiles y técnicas que entiendan que el tiempo de respuesta también es competitividad”, expresó.

El presidente de la Cámara Marítima afirmó que, aunque Panamá mantiene uno de los registros de buques más grandes del mundo, administrar una flota de esa magnitud requiere herramientas tecnológicas más modernas, mayor autonomía institucional y personal especializado.

También propuso actualizar la estrategia marítima nacional y elevarla al nivel de política de Estado, mediante una estructura de gobernanza que integre al Gobierno, la Asamblea Nacional, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Canal de Panamá, el sector privado y la academia.

Como parte de su gestión al frente del gremio, Gómez anunció cuatro prioridades para el período 2026-2027: impulsar una agenda nacional del agua para garantizar el abastecimiento de las comunidades y la sostenibilidad de la ruta interoceánica; fortalecer la relación con las empresas agremiadas; incrementar la presencia internacional de Panamá y consolidar el Maritime Conference of the Americas como una plataforma regional de negocios, cuya segunda edición está prevista para 2027.

“Panamá no llegó hasta aquí por casualidad. Llegó por decisiones, sacrificios y visión. Ahora nos corresponde demostrar esa misma visión para mantener al país competitivo y relevante para el comercio mundial”, concluyó.

El equipo directivo también lo conforman Electra Karnakis, Franchesca Carrington, Flor Torrijos, Pilar Castillo, Wendy Sagel, Andrés Mata, Gerardo Bósquez y Francis Zeimetz.