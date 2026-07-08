Nueva ley busca convertir comunidades panameñas en destinos turísticos certificados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Ley 541 crea el programa “Paraísos del Istmo”, una iniciativa que busca promover el turismo sostenible, generar empleo y fortalecer el emprendimiento local en comunidades con valor histórico, cultural, natural y gastronómico.

Panamá contará con una nueva herramienta para impulsar el turismo comunitario y descentralizar las oportunidades económicas hacia el interior del país.

Se trata de la Ley 541, que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial “Paraísos del Istmo”, mediante el cual comunidades panameñas podrán ser certificadas como destinos turísticos por su valor histórico, cultural, ambiental, social y gastronómico.

La norma que fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial 30562 del 7 de julio de 2026, propuesta por el diputado independiente Roberto Zúñiga, establece una política pública orientada a identificar, promover y fortalecer destinos con potencial turístico, integrando al Estado, los gobiernos locales, el sector privado y las comunidades organizadas.

Feria en Boquete. Foto Cortesía/ Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete

El diputado explicó que el objetivo es que estos territorios no solo sean promocionados como atractivos turísticos, sino que cuenten con planes de desarrollo, capacitación, infraestructura básica, conservación patrimonial y mecanismos de seguimiento.

Aunque la ley no crea exoneraciones fiscales ni incentivos tributarios directos, sí contempla apoyos institucionales y financieros para las comunidades certificadas.

¡Ya es una realidad la Ley de Paraísos del Istmo! 👏🏻🇵🇦



Hoy fue publicada en Gaceta Oficial la Ley 541 que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial “Paraísos del Istmo”.



Creemos en un país donde cada comunidad con riqueza histórica, cultural y natural… pic.twitter.com/n6KoSpgIr1 — Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) July 7, 2026

Los recursos podrán destinarse a proyectos de infraestructura turística, señalización, embellecimiento urbano, centros de información, restauración del patrimonio, capacitación de prestadores de servicios, promoción del destino y mejoras de servicios básicos que impacten la experiencia del visitante.

Para obtener la certificación como “Paraíso del Istmo”, las comunidades deberán cumplir con requisitos como contar con un inventario de atractivos turísticos, culturales o naturales; presentar un plan de desarrollo turístico local; acreditar medidas de conservación del patrimonio; incorporar criterios de accesibilidad para personas con discapacidad; y delimitar el polígono turístico.

La certificación tendrá una vigencia inicial de cinco años, renovable por periodos iguales.

Turistas en el Sendero de La India Dormida. Turismo en El Valle de Antón, provincia de Coclé, Rep de Panamá. LP/Alexander Arosemena

Zúñiga destacó que la ley representa una oportunidad para convertir el potencial turístico de las comunidades en empleo, emprendimiento y desarrollo local.

“Panamá tiene comunidades con una riqueza natural, histórica y cultural extraordinaria. Con esta ley buscamos convertir ese potencial en oportunidades reales para sus habitantes, promoviendo el turismo responsable, el emprendimiento local y la conservación de nuestro patrimonio”, señaló el diputado.