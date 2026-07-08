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    Destinos

    Nueva ley busca convertir comunidades panameñas en destinos turísticos certificados

    La Ley 541 crea el programa “Paraísos del Istmo”, una iniciativa que busca promover el turismo sostenible, generar empleo y fortalecer el emprendimiento local en comunidades con valor histórico, cultural, natural y gastronómico.

    Katiuska Hernández
    Nueva ley busca convertir comunidades panameñas en destinos turísticos certificados
    Turistas visitan la Batería Santiago en Portobelo, Colón. EFE/ Bienvenido Velasco

    Panamá contará con una nueva herramienta para impulsar el turismo comunitario y descentralizar las oportunidades económicas hacia el interior del país.

    Se trata de la Ley 541, que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial “Paraísos del Istmo”, mediante el cual comunidades panameñas podrán ser certificadas como destinos turísticos por su valor histórico, cultural, ambiental, social y gastronómico.

    La norma que fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial 30562 del 7 de julio de 2026, propuesta por el diputado independiente Roberto Zúñiga, establece una política pública orientada a identificar, promover y fortalecer destinos con potencial turístico, integrando al Estado, los gobiernos locales, el sector privado y las comunidades organizadas.

    Nueva ley busca convertir comunidades panameñas en destinos turísticos certificados
    Feria en Boquete. Foto Cortesía/ Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete

    El diputado explicó que el objetivo es que estos territorios no solo sean promocionados como atractivos turísticos, sino que cuenten con planes de desarrollo, capacitación, infraestructura básica, conservación patrimonial y mecanismos de seguimiento.

    Aunque la ley no crea exoneraciones fiscales ni incentivos tributarios directos, sí contempla apoyos institucionales y financieros para las comunidades certificadas.

    Los recursos podrán destinarse a proyectos de infraestructura turística, señalización, embellecimiento urbano, centros de información, restauración del patrimonio, capacitación de prestadores de servicios, promoción del destino y mejoras de servicios básicos que impacten la experiencia del visitante.

    Adjuntos

    LEY 541 - PARAISOS DE ISTMO.pdf

    Para obtener la certificación como “Paraíso del Istmo”, las comunidades deberán cumplir con requisitos como contar con un inventario de atractivos turísticos, culturales o naturales; presentar un plan de desarrollo turístico local; acreditar medidas de conservación del patrimonio; incorporar criterios de accesibilidad para personas con discapacidad; y delimitar el polígono turístico.

    La certificación tendrá una vigencia inicial de cinco años, renovable por periodos iguales.

    Nueva ley busca convertir comunidades panameñas en destinos turísticos certificados
    Turistas en el Sendero de La India Dormida. Turismo en El Valle de Antón, provincia de Coclé, Rep de Panamá. LP/Alexander Arosemena

    Zúñiga destacó que la ley representa una oportunidad para convertir el potencial turístico de las comunidades en empleo, emprendimiento y desarrollo local.

    “Panamá tiene comunidades con una riqueza natural, histórica y cultural extraordinaria. Con esta ley buscamos convertir ese potencial en oportunidades reales para sus habitantes, promoviendo el turismo responsable, el emprendimiento local y la conservación de nuestro patrimonio”, señaló el diputado.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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