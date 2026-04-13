Nueva ley del mercado de valores toma forma: SMV prepara borrador para abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La actualización busca adaptar el sistema a nuevos actores financieros y fortalecer la supervisión en un mercado en crecimiento.

La actualización de la Ley del Mercado de Valores de Panamá, vigente desde 1999, entra en una fase decisiva. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) se encuentra organizando los aportes recibidos durante el proceso de consulta pública, con la meta de construir un borrador que sirva de base para las discusiones técnicas con el sector.

La superintendente Maruquel Murgas de González adelantó que la intención es tener ese documento listo en abril, para iniciar mesas de trabajo con gremios y participantes del mercado, en busca de un consenso antes de su envío al Ministerio de Economía y Finanzas.

El objetivo no es menor. La legislación actual fue diseñada en un contexto financiero muy distinto al actual, y el propio mercado ha planteado la necesidad de actualizarla para incorporar nuevas tecnologías, modelos de negocio y estándares internacionales.

Maruquel Murgas de González, superintendente del Mercado de Valores de Panamá, señaló que el borrador de la nueva ley estará listo en abril para iniciar mesas técnicas con el sector. Archivo

Según la SMV, el proceso forma parte de una estrategia más amplia de modernización institucional. Una vez se alcance un texto consensuado, será remitido al Ministerio de Economía y Finanzas para su revisión, y agregó que correspondería al MEF enviar el proyecto a la Asamblea Nacional para su discusión.

Murgas ha insistido en que el mercado de valores no debe verse únicamente como un espacio de transacciones, sino como un canal que conecta el ahorro con la inversión productiva.

En esa línea, señaló que cada iniciativa impulsada por la entidad busca preservar la confianza, la integridad y la estabilidad del sistema financiero, en un entorno donde la innovación avanza con rapidez.

Gráfico realizado con la IA Notebooklm con datos de la SMV.

Ese enfoque explica por qué la SMV ha ampliado su agenda más allá de la regulación tradicional. Durante el último año, la entidad ha trabajado en proyectos vinculados a gestión de riesgos, protección de datos y prevención de delitos financieros, además de reforzar su participación en foros internacionales y programas de cooperación técnica.

Al mismo tiempo, ha comenzado a interactuar con nuevos actores del ecosistema financiero. A través del Finhub, en coordinación con otros reguladores, la SMV ha orientado a emprendedores fintech sobre cómo estructurar sus modelos de negocio dentro del marco regulatorio, en una etapa temprana de desarrollo.

Mercado al alza

Este proceso de actualización ocurre en paralelo a un mercado que continúa expandiéndose. Al cierre de 2025, la SMV supervisaba más de 2,300 participantes entre empresas y personas autorizadas, reflejando un sistema más amplio y diversificado.

Uno de los cambios más visibles es el aumento en el número de empresas que utilizan el mercado de valores para financiarse. Actualmente, más de 300 emisores están registrados, lo que confirma una tendencia en la que el mercado de capitales se posiciona como una alternativa frente al crédito tradicional.

Durante 2025, las empresas registradas en el mercado desembolsaron más de $3,700 millones entre capital, dividendos e intereses a inversionistas. Pixabay.com

Ese movimiento se traduce en actividad. Durante 2025 se registraron emisiones por más de $2,400 millones, con un elemento relevante: más de la mitad correspondió a nuevos emisores. En otras palabras, el crecimiento no solo proviene de los mismos actores, sino de una base que se sigue ampliando.

Pero más allá de cuánto se emite, hay un dato que resume el funcionamiento del sistema: cuánto retorna a los inversionistas. En ese mismo año, las empresas desembolsaron más de $3,700 millones entre capital, dividendos e intereses, lo que refleja el cumplimiento de obligaciones y la generación de flujos hacia quienes invierten en el mercado.

El crecimiento del mercado también se aprecia mejor al compararlo con el año previo. Al cierre de 2025, la SMV reportó 301 emisores registrados, un aumento de 6% frente a 2024.

Las transacciones realizadas por las casas de valores sumaron $182,018 millones, 28% más que el año anterior, mientras que el portafolio total administrado por estas entidades alcanzó $80,566 millones, con un incremento interanual de 27%.

La expansión también se reflejó en otros segmentos. Las sociedades de inversión cerraron 2025 con activos netos por $7,175 millones, 14% más que en 2024, mientras que los asesores de inversión administraron $15,038 millones, un alza de 31%.

La actualización de la Ley del Mercado de Valores incorporará la regulación de nuevas tecnologías y modelos de inversión, en respuesta a la evolución del ecosistema financiero. Imagen de mohamed Hassan en Pixabay

En el caso de los fondos de pensiones, los recursos administrados llegaron a $920 millones, también con un crecimiento de 14%.

La expansión también se observa en las inversiones colectivas. Las sociedades de inversión continúan creciendo, con activos que superan los $7,000 millones, impulsadas en buena parte por el sector inmobiliario, que mantiene un peso relevante dentro de estos portafolios.

En el segmento de intermediación, el volumen transado alcanzó niveles significativos, superando los $180,000 millones.

Sin embargo, el dato más revelador es su composición: la mayor parte de estas operaciones se realiza en mercados internacionales, lo que confirma el rol de Panamá como plataforma financiera regional conectada con el exterior.

Gráfico realizado con la IA Notebooklm con datos de la SMV.

Ese posicionamiento también se refleja en el origen de los clientes. La mayoría proviene de América Latina y los portafolios administrados continúan en expansión, consolidando al país como un centro de gestión de inversiones dentro de la región.

En paralelo, el crecimiento de los asesores de inversión y la participación de inversionistas institucionales muestran un mercado que se vuelve más estructurado y especializado, con mayor presencia de actores corporativos en la toma de decisiones financieras.

A nivel institucional, la SMV ha reforzado su enfoque en educación financiera y supervisión preventiva. Durante 2025, incrementó las alertas a inversionistas sobre ofertas no autorizadas en entornos digitales, como parte de una estrategia para anticipar riesgos y proteger al público.

Además, ha impulsado herramientas como la guía de bonos temáticos, que busca orientar a emisores interesados en desarrollar instrumentos vinculados a sostenibilidad, un segmento que gana espacio en los mercados internacionales.

El balance general muestra un mercado que crece en tamaño, participación y complejidad. Sin embargo, ese crecimiento también plantea retos: ampliar la base de inversionistas, fortalecer el mercado local y adaptar la regulación a un entorno financiero en constante cambio.

Con el borrador previsto para abril y el inicio de las mesas técnicas, el mercado de valores panameño entra en una etapa de definición. El resultado de ese proceso marcará las reglas bajo las cuales operará el sistema en los próximos años.