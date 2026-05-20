Nuevas entidades panameñas entran a la lista OFAC de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La OFAC “está tomando medidas contra cuatro personas, asociadas con la flotilla pro-Hamás, organizada por la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA) que está tratando de acceder a Gaza en apoyo de Hamas”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este 19 de mayo en su lista de personas y empresas sancionadas a una sociedad panameña y dos embarcaciones con bandera panameña. Se trata de una sociedad creada recientemente: el 25 de octubre de 2025, y de los buques Bright Gold, un tanquero construido en 1999, y el buque Midas, fabricado en 2003.

La sociedad panameña se denomina Aquila Worldwide Marine Developments, Corp., con sede en el piso 21 de Global Plaza, Calle 50, constituida por dos panameños: uno con domicilio en Paraíso, San Miguelito, y el otro en la misma dirección que la sociedad. Sus dignatarios son Sevim Dekak (presidente) y Hanife Yildiz (tesorero), ambos con domicilio en Estambul (Turquía), así como Olga Anisimova (secretaria), cuya dirección la ubica en la Federación Rusa.

El agente residente de esta sociedad es la firma panameña Karnakis & Karnakis —específicamente, el abogado Sofiano Karnakis Kosmas—, quien comparte domicilio con la sociedad ya descrita.

Las razones

Según un comunicado del Departamento del Tesoro, la OFAC “está tomando medidas contra cuatro personas [tres de ellas vinculadas a Panamá], asociadas con la flotilla pro-Hamás, organizada por la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), que está tratando de acceder a Gaza en apoyo de Hamas”.

Las nuevas designaciones responden a que la OFAC está tomando medidas contra actores clave que operan en las redes de Hermandades Musulmanas alineadas con Hamas, organización esta que cuenta, según Estados Unidos, con una red diversa de socios internacionales que busca expandir su influencia política, facilitar actividades terroristas violentas y socavar los esfuerzos internacionales para lograr una paz duradera en Gaza.

La nueva adición de entidades a la lista de OFAC se tomó de conformidad con la autoridad antiterrorista: Orden Ejecutiva (E.O.) 13224 enmendada. En octubre pasado, el Departamento de Estado incluyó a Hamas por haber cometido, o ser un riesgo significativo para cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. Hamas también fue designada organización terrorista extranjera, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Con bandera panameña

Las otras dos entidades que entraron a la lista de la OFAC son dos buques abanderados con el pabellón nacional. Se trata de las naves Bright Gold y Midas. El primero es un tanquero petrolero —identificado en el Registro de Buques como IMO 9171503—, vinculado a la sociedad GS Chemical Transportation, Ltd., representada por la firma local Morgan & Morgan.

El segundo es otro tanquero de petróleo crudo, identificado en el Registro de Buques como IMO 9266841, y vinculado a la sociedad Ocean Marvel Shipping Company, Ltd.

El tanquero Bright Gold tenía otro nombre hasta enero de 2022 (Inmortal Gold), cuando Morgan & Morgan informó a la Dirección de Marina Marcante de la Autoridad Marítima de Panamá del cambio de nombre.