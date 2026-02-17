Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA

Exclusivo Suscriptores

ENA Sur precalificará a empresas y consorcios para estudios, diseño y construcción, con intervenciones que abarcan desde Punta Pacífica hasta el sector de Ciudad Radial.

Las empresas interesadas en participar en el proceso de precalificación para la ampliación del Corredor Sur tendrán hasta el 25 de marzo, entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., para presentar sus propuestas en las oficinas de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ubicadas en Vía Israel, edificio ENA, corregimiento de San Francisco.

La convocatoria corresponde al Proceso de Precalificación No. 001-26, denominado “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, anunciado por ENA Sur, S.A. Las bases están disponibles para descarga gratuita en el portal web de la entidad.

El proceso se rige por el Reglamento de Compras de las Sociedades Concesionarias, la Ley 5 de 15 de abril de 1988, que regula la ejecución de obras públicas bajo el régimen de concesión administrativa, y las disposiciones legales vigentes.

En el tramo marino, en dirección hacia Tocumen, se proyecta la incorporación de un nuevo carril y una salida hacia Costa del Este para reducir la congestión que se genera en horas pico. Foto: Alexander Arosemena

El objetivo es identificar y precalificar a empresas o consorcios que cumplan con los requisitos legales, técnicos y financieros, para que posteriormente puedan ser invitados a participar en las licitaciones del proyecto.

De acuerdo con la información contenida en las imágenes anexadas a la invitación, el plan incluye una serie de intervenciones a lo largo del Corredor Sur, con énfasis en mejorar la fluidez vehicular en los puntos que actualmente registran mayor congestión.

En el área de Punta Pacífica, se proyecta la construcción de una nueva salida hacia el sector cercano al centro comercial, así como una conexión directa con el Corredor Sur. Esta zona presenta saturación vehicular durante gran parte del día, especialmente en horas pico de la mañana y la tarde.

Además de esa nueva entrada y salida, se prevé la ampliación de carriles en dirección hacia la caseta de Atlapa en ambos sentidos, con el fin de facilitar la incorporación y salida de vehículos.

El proyecto también incluye la ampliación del carril que permite incorporarse desde el Corredor Sur hacia Vía Israel a través del viaducto actual, así como un carril adicional desde Vía Israel, cerca de las oficinas de ENA, en dirección hacia la Vía Cincuentenario.

En Punta Pacífica se proyecta una nueva salida cercana al centro comercial y una conexión directa con el Corredor Sur para aliviar la saturación vehicular que se registra en horas de la mañana y la tarde. Foto: Alexander Arosemena

En el tramo marino, en dirección hacia Tocumen, se incorpora la posibilidad de un nuevo carril que se conectaría con la rampa de salida existente y con una nueva salida en el sector de Costa del Este, que permitiría el acceso directo hacia el área conocida como Paseo del Mar.

Actualmente, ese sector cuenta con una sola salida, lo que genera un fuerte congestionamiento que impacta el flujo del Corredor Sur en horas de la mañana. Costa del Este es uno de los principales polos residenciales y empresariales de la ciudad.

También se proyecta la ampliación de carriles en ambas direcciones desde Chanis hasta Costa del Este, para potenciar las nuevas entradas y salidas que se construyen en la zona.

La rampa de salida desde Costa del Este hacia el sector de Chanis, conocida como la rampa del Hipódromo, ya está habilitada. Sin embargo, la nueva salida hacia Costa del Este se encuentra en ejecución y se espera que esté lista a finales del primer semestre del año.

Quedaría pendiente la culminación de la salida desde Paseo del Mar, que contará con un paso vehicular elevado sobre el Corredor Sur y se incorporará al tramo marino en dirección hacia Atlapa.

En el entronque del Hipódromo se proyecta además una nueva salida tipo “oreja” desde el corredor, que permitirá ingresar a Costa del Este sin utilizar la rotonda de Chanis, donde se registra congestionamiento recurrente.

La rampa desde Costa del Este hacia el Corredor Sur en dirección a Atlapa ya está habilitada, mientras que la nueva etapa del proyecto prevé ampliaciones y mejoras adicionales en ese mismo sector para facilitar la circulación. Archivo

En esa misma zona se prevé la ampliación de la rampa existente tipo oreja hacia Chanis y la ampliación del puente vehicular.

Cerca del río Juan Díaz, se prevé la construcción de nuevas entradas y salidas con un paso elevado sobre el corredor, que permitiría conexión directa en dirección a Chanis y hacia Tocumen.

El proyecto también incluye ampliaciones de carriles entre Chanis y el puente sobre el río Juan Díaz, y desde ese punto hasta la caseta de Ciudad Radial, en ambas direcciones.

En el sector de la caseta de Ciudad Radial se realizarán mejoras para facilitar la entrada y salida de vehículos. Después de la caseta, en dirección a Tocumen, se construirá una rampa tipo oreja que permitirá incorporarse al puente que conecta con Ciudad Radial, Don Bosco, Versalles y Metro Park.

También se incluye una rampa de salida desde el Corredor Sur hacia Ciudad Radial para los conductores que vienen de Tocumen.

Durante 2025, los corredores registraron un aforo acumulado de 141.1 millones de vehículos. Archivo

Desde la caseta de Ciudad Radial hasta el puente elevado que conecta con Don Bosco se ampliarán los carriles en ambos sentidos. No obstante, el proyecto no incluye una salida desde Don Bosco hacia el Corredor Sur en dirección a Tocumen, pese al crecimiento urbano en esa zona.

Tampoco se incluye, en esta fase, la ampliación del corredor hacia el sector de Pacora.

Sobre este último punto, el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, indicó recientemente que se analiza, junto con el Ministerio de Obras Públicas y ENA, una posible extensión que bordearía el aeropuerto y conectaría con Pacora.

Según Ruiz, el diseño preliminar evalúa incluso la posibilidad de incluir un tramo subterráneo mediante un túnel, similar al construido bajo la pista del antiguo aeropuerto de Río Hato, para facilitar el acceso logístico a terrenos colindantes al aeropuerto que hoy no tienen conexión directa con el corredor.

En 2020, ENA realizó una emisión de deuda por 400 millones de dólares para cancelar compromisos adquiridos en 2011 y 2014, lo que permitió la compra de la concesión del Corredor Sur y la ampliación del Corredor Norte hasta Tocumen.

La extensión del Corredor Sur hacia Pacora se analiza en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y el Aeropuerto de Tocumen. Archivo

Producto de esa operación y de los excedentes por el pago de peajes, la empresa cuenta con fondos propios para realizar mejoras en el Corredor Sur. En su momento se indicó que el monto destinado a ampliaciones podría superar los 200 millones de dólares, sujeto a la actualización del plan maestro.

El proceso de precalificación que culmina el 25 de marzo marcará el primer paso formal para definir el alcance final de esta ampliación, que busca aliviar la congestión en uno de los principales ejes viales de la capital.

Además de definir el proyecto de extensión del Corredor Sur hacia Pacora, ENA mantiene pendiente la renovación de la emisión de bonos vinculada al Corredor Norte, una deuda que vence en 2028. El Gobierno ya confirmó que realizará una nueva emisión para financiar mejoras en esa autopista, así como la construcción de los entronques que conectarán el Corredor Norte con el cuarto puente, actualmente en construcción.

La deuda del Corredor Norte vence en 2028 y el Gobierno confirmó que realizará una nueva emisión para financiar mejoras y los entronques hacia el cuarto puente. Archivo

La próxima colocación genera expectativa en el mercado por el monto total y la duración del nuevo instrumento, dado que será clave para asegurar la ejecución de obras adicionales y la continuidad del plan de inversiones. En este escenario, el financiamiento mediante deuda vuelve a colocarse como una pieza central para sostener la expansión y modernización de la red de autopistas concesionadas.

Aunque en su momento se planteó que los corredores podrían ser de uso gratuito una vez se pagaran las deudas adquiridas para comprar las concesiones, el Gobierno ha señalado que esa alternativa no es viable en el corto plazo. Según la posición oficial, persisten compromisos financieros por cubrir y, además, el mantenimiento actual de las vías se sostiene con los ingresos provenientes de los peajes.

Durante 2025, los corredores registraron un aforo acumulado de 141.1 millones de vehículos, lo que refleja la persistencia del automóvil como un medio de transporte complementario en la movilidad urbana. En términos financieros, las autopistas generaron $190.5 millones en ingresos por peajes durante el año, recursos que se destinan al mantenimiento, operación y pago de compromisos financieros.