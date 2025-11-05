Nuevas reglas del Canal de Panamá: cambia el cobro por cancelar reservas de tránsito a largo plazo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció a través de una circular enviada a sus clientes, el pasado 30 de octubre, los cambios en la política de cancelación de cupos dentro del programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA 2.0), con el fin de mejorar la eficiencia operativa y permitir una mejor redistribución de espacios para los tránsitos.

A partir del 1 de noviembre de 2025, las cancelaciones realizadas con 15 días o más de antelación a la fecha de llegada requerida estarán sujetas a un cargo equivalente al 80% del monto adjudicado por el cupo, conforme a la nueva tarifa 1050.IBC10.

Por su parte, las cancelaciones efectuadas con menos de 15 días de antelación mantendrán el cargo del 100% del monto adjudicado, bajo la tarifa 1050.IBC8, vigente actualmente.

La ACP indicó en una circular publicada el 30 de octubre, que estas modificaciones responden a las sugerencias de los clientes y buscan fomentar cancelaciones anticipadas, lo que facilitará la reprogramación oportuna de tránsitos y una mayor eficiencia en la planificación operativa.

Los cupos asignados bajo el programa LoTSA 1.0 conservarán las condiciones y tarifas de cancelación actuales hasta el término de su período de vigencia, previsto para finales de 2025.

La entidad reafirmó que estas medidas forman parte de sus esfuerzos por implementar estrategias innovadoras orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar la gestión del Canal.