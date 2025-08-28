Panamá, 28 de agosto del 2025

    Nuevas vacantes en Panamá: entérese de las oportunidades de empleo disponibles esta semana

    Getzalette Reyes
    Anuncian plazas disponibles de empleo. Foto/Pixabay

    Oficial de mercadeo, cocinera, asistente de bodega, electromecánico y asistente de informática son algunas de las plazas disponibles esta semana en la bolsa electrónica de Empleos Panamá.

    Desempleo de dos dígitos

    Así lo anunció el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Conozca aquí algunas de las vacantes disponibles por provincia.

    Panamá

    • Supervisor de Despacho: Licenciatura en logística o alimentos y carné de salud vigente.

    • Oficial de Mercadeo: Ejecución de estrategias comerciales. Estudios universitarios en curso.

    • Contador: Estudios culminados en Contabilidad y CPA preferiblemente.

    • Servicio Técnico de Electrodomésticos: Experiencia técnica y licencia de conducir tipo D.

    • Técnico Electricista: Título o estudios avanzados en electricidad o proyectos fotovoltaicos.

    • Programador de Mantenimiento y Proyectos: Licenciatura en edificaciones o carreras afines.

    • Asistente de Compras: Formación en logística, administración o áreas similares.

    • Supervisor de Contabilidad: Licenciatura en Contabilidad (CPA) o Finanzas.

    • Ejecutivo de Cuentas Comerciales: Administración, Mercadeo o carreras afines.

    • Diseñador Estructural: Dominio de AutoCAD y estudios universitarios.

    • Cocinera: Experiencia previa en cocina profesional.

    • Recepcionista: Experiencia en atención al cliente, inglés intermedio.

    Chiriquí

    • Ingeniero Ambiental: Idoneidad vigente del MINSA o JTIA.

    • Asistente de Bodega: Bachiller completo, se valora formación técnica.

    Colón

    • Asistente de Tráfico: Conocimientos básicos en tráfico y Microsoft Office.

    Coclé

    • Electromecánico: Formación en electromecánica y experiencia en mantenimiento automotriz.

    • Técnico de Refrigeración: Experiencia comprobada y licencia tipo D.

    • Marketing y Publicidad: Licenciatura en áreas afines.

    Panamá Oeste

    • Almacenista: Experiencia en control de inventarios y bodega.

    • Asistente de Informática: Formación técnica o universitaria en informática o ingeniería en computación.

    Los interesados pueden postularse a través de la plataforma digital y aprovechar estas oportunidades.

    Getzalette Reyes

    Portadista

