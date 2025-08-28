Nuevas vacantes en Panamá: entérese de las oportunidades de empleo disponibles esta semana

Oficial de mercadeo, cocinera, asistente de bodega, electromecánico y asistente de informática son algunas de las plazas disponibles esta semana en la bolsa electrónica de Empleos Panamá.
Así lo anunció el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Conozca aquí algunas de las vacantes disponibles por provincia.
Panamá
Supervisor de Despacho: Licenciatura en logística o alimentos y carné de salud vigente.
Oficial de Mercadeo: Ejecución de estrategias comerciales. Estudios universitarios en curso.
Contador: Estudios culminados en Contabilidad y CPA preferiblemente.
Servicio Técnico de Electrodomésticos: Experiencia técnica y licencia de conducir tipo D.
Técnico Electricista: Título o estudios avanzados en electricidad o proyectos fotovoltaicos.
Programador de Mantenimiento y Proyectos: Licenciatura en edificaciones o carreras afines.
Asistente de Compras: Formación en logística, administración o áreas similares.
Supervisor de Contabilidad: Licenciatura en Contabilidad (CPA) o Finanzas.
Ejecutivo de Cuentas Comerciales: Administración, Mercadeo o carreras afines.
Diseñador Estructural: Dominio de AutoCAD y estudios universitarios.
Cocinera: Experiencia previa en cocina profesional.
Recepcionista: Experiencia en atención al cliente, inglés intermedio.
Chiriquí
Ingeniero Ambiental: Idoneidad vigente del MINSA o JTIA.
Asistente de Bodega: Bachiller completo, se valora formación técnica.
Colón
Asistente de Tráfico: Conocimientos básicos en tráfico y Microsoft Office.
Coclé
Electromecánico: Formación en electromecánica y experiencia en mantenimiento automotriz.
Técnico de Refrigeración: Experiencia comprobada y licencia tipo D.
Marketing y Publicidad: Licenciatura en áreas afines.
Panamá Oeste
Almacenista: Experiencia en control de inventarios y bodega.
Asistente de Informática: Formación técnica o universitaria en informática o ingeniería en computación.
Los interesados pueden postularse a través de la plataforma digital y aprovechar estas oportunidades.