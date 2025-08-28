Nuevas vacantes en Panamá: entérese de las oportunidades de empleo disponibles esta semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Oficial de mercadeo, cocinera, asistente de bodega, electromecánico y asistente de informática son algunas de las plazas disponibles esta semana en la bolsa electrónica de Empleos Panamá.

Así lo anunció el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Conozca aquí algunas de las vacantes disponibles por provincia.

Panamá

Supervisor de Despacho: Licenciatura en logística o alimentos y carné de salud vigente.

Oficial de Mercadeo: Ejecución de estrategias comerciales. Estudios universitarios en curso.

Contador: Estudios culminados en Contabilidad y CPA preferiblemente.

Servicio Técnico de Electrodomésticos: Experiencia técnica y licencia de conducir tipo D.

Técnico Electricista: Título o estudios avanzados en electricidad o proyectos fotovoltaicos.

Programador de Mantenimiento y Proyectos: Licenciatura en edificaciones o carreras afines.

Asistente de Compras: Formación en logística, administración o áreas similares.

Supervisor de Contabilidad: Licenciatura en Contabilidad (CPA) o Finanzas.

Ejecutivo de Cuentas Comerciales: Administración, Mercadeo o carreras afines.

Diseñador Estructural: Dominio de AutoCAD y estudios universitarios.

Cocinera: Experiencia previa en cocina profesional.

Recepcionista: Experiencia en atención al cliente, inglés intermedio.

Chiriquí

Ingeniero Ambiental: Idoneidad vigente del MINSA o JTIA.

Asistente de Bodega: Bachiller completo, se valora formación técnica.

Colón

Asistente de Tráfico: Conocimientos básicos en tráfico y Microsoft Office.

Coclé

Electromecánico: Formación en electromecánica y experiencia en mantenimiento automotriz.

Técnico de Refrigeración: Experiencia comprobada y licencia tipo D.

Marketing y Publicidad: Licenciatura en áreas afines.

Panamá Oeste

Almacenista: Experiencia en control de inventarios y bodega.

Asistente de Informática: Formación técnica o universitaria en informática o ingeniería en computación.

Los interesados pueden postularse a través de la plataforma digital y aprovechar estas oportunidades.