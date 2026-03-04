Panamá, 04 de marzo del 2026

    Energía

    Combustibles volverán a subir desde este viernes; impacto del conflicto en Medio Oriente aún es limitado

    Yasser Yánez García
    Foto ilustrativa del precio del combustible. Foto: Alexander Arosemena

    La Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de este viernes 6 de marzo entrará en vigor un nuevo ajuste en los precios de los combustibles, el cual refleja incrementos en todas sus variantes.

    Panamá vuelve a sentir el impacto del mercado internacional en los combustibles con alza en los precios

    Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos aumentará cuatro centavos por litro y se venderá a $0.94. Por su parte, la gasolina de 91 octanos subirá tres centavos, fijando su precio en $0.88 por litro. En el caso del diésel, el alza será de siete centavos, por lo que se comercializará a $0.90 por litro.

    Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo viernes 20 de marzo.

    En el cálculo de precios correspondiente a este período, el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún es limitado, ya que el mecanismo de referencia incorpora principalmente dos días de mercado posteriores a los hechos.

    Esto significa que el comportamiento actual todavía no refleja plenamente la reacción de los mercados internacionales ante la nueva tensión geopolítica.

    De hecho, antes de esta situación ya se observaba una tendencia al alza en los precios internacionales de los combustibles, asociada a dinámicas propias del mercado energético global y no directamente vinculada con Irán.

    Por ello, la entidad asegura que cualquier efecto atribuible al conflicto podría evidenciarse con mayor claridad en los próximos ciclos de ajuste, a medida que el mercado incorpore de forma más amplia la información relacionada con la evolución de la crisis en las referencias internacionales que sirven de base para el cálculo local.

