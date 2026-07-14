Nuevos créditos caen 7% en Panamá, con menos financiamiento para viviendas y construcción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre enero y mayo de 2026, los bancos desembolsaron $10,289.7 millones en nuevos préstamos, $783.6 millones menos que un año antes. Las hipotecas retrocedieron 19.9%, mientras que los créditos de consumo personal crecieron 16.7%, según el reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El acceso al crédito no depende solo de la oferta de los bancos. Detrás de la menor capacidad financiera de algunos panameños para asumir nuevos compromisos están factores como el desempleo, que llegó a 10.4%, y una informalidad laboral de 47.1%, condiciones que reducen el ingreso estable y limitan la demanda de préstamos.

El reporte de actividad de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) revela que la colocación de nuevos créditos perdió dinamismo durante los primeros cinco meses de 2026.

Entre enero y mayo, los bancos del Sistema Bancario Nacional desembolsaron $10,289.7 millones, una disminución de 7.1% o $783.6 millones frente a los $11,073.3 millones colocados durante el mismo periodo de 2025, según el informe publicado por el regulador bancario.

La mayor parte de la caída está relacionada con el financiamiento al sector público, también se reflejó una contracción en el otorgamiento de préstamos nuevos destinados al sector privado, que mostraron cierta moderación.

Las colocaciones de financiamiento privadas pasaron de aproximadamente $9,682.9 millones a $9,315 millones, lo que representa una reducción de 3.8% o $367.9 millones.

El comportamiento del crédito a los hogares fue desigual. Los nuevos préstamos hipotecarios disminuyeron 19.9%, al pasar de $722.7 millones a $578.5 millones, una reducción de $144.1 millones.

El saldo total de la cartera hipotecaria aumentó $244.8 millones, hasta $21,537.3 millones. Sin embargo, este crecimiento de 1.15% fue moderado y contrasta con la caída de 19.9% registrada en los desembolsos de hipotecas nuevas durante los primeros cinco meses del año.

El gremio de la construcción Capac y el Consejo Nacional de la Vivienda han advertido que el otorgamiento de créditos está afectado por la imposición del 2% de impuesto a las transferencias de bienes inmuebles que antes estaba exonerado para unidades nuevas y desde enero de este año se cobra.

El economista Luis Morán señaló que los créditos nuevos muestran un comportamiento moderado, principalmente en construcción e hipotecas, en línea con una economía que crece alrededor de 4%.

A su juicio, ambos sectores “todavía tienen mucha oportunidad de mejora” y reflejan “una falta de confianza o comportamiento moderado”, influido por el rezago de períodos anteriores y los cambios en el bono solidario y la ley de interés preferencial.

Morán destacó que el acceso al financiamiento hipotecario también depende del mercado laboral y de los ingresos de los hogares.

“Uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda definitivamente está relacionado con el ingreso”, afirmó. Añadió que es necesario reducir las barreras de entrada al crédito y ampliar la oferta para familias de menores salarios, porque “los créditos nuevos reflejan la confianza en la economía” y las perspectivas de crecimiento.

En contraste, los créditos de consumo personal aumentaron 16.7%, hasta alcanzar $1,435.1 millones, $204.8 millones más que durante los primeros cinco meses de 2025, este segmento estuvo impulsado por las tarjetas de créditos.

La reducción también alcanzó sectores productivos y actividades relacionadas con el mercado inmobiliario. Los desembolsos para construcción cayeron 24.4%, hasta $631.5 millones; los destinados al comercio y los servicios bajaron 4.8%, hasta $4,742.8 millones; y los créditos nuevos para la agricultura disminuyeron 20.6%, hasta $92 millones.

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos para generar empleo, pero aún está rezagado. Elysée Fernández

También se redujo el financiamiento destinado a empresas financieras, con una caída de 10.2%, mientras que pesca y minas y canteras retrocedieron 34% y 30.8%, respectivamente. En sentido contrario, la industria recibió $1,064.1 millones en préstamos nuevos, un aumento de 10.6%, mientras que el crédito para la ganadería creció apenas 0.6%.

La menor colocación de créditos nuevos coincide con una cartera interna que prácticamente no creció. Al cierre de mayo, el saldo de los préstamos locales alcanzó $64,768.7 millones, apenas 0.18% más que un año antes. El crédito al sector privado disminuyó marginalmente 0.02%, mientras que la cartera del sector público aumentó 5.28%.

La Superintendencia sostiene que la moderación del crédito no parece responder a una falta de recursos de los bancos.

Los activos líquidos del sistema aumentaron 12.41% y la liquidez legal se situó en 60%, muy por encima del mínimo regulatorio de 30%. El comportamiento estaría más relacionado con una demanda cautelosa, el ritmo de amortización de los préstamos y una mayor selectividad en algunos sectores.

Menos crédito para sectores productivos

La principal señal de debilidad se encuentra en la industria y la construcción. Ambas actividades redujeron conjuntamente su cartera en $1,095.7 millones.

En la industria, el saldo cayó 15.15%, principalmente por una reducción de $634.2 millones en préstamos y de $111.9 millones en sobregiros. El aumento del financiamiento de cuentas por cobrar, de $92.9 millones, no fue suficiente para compensar esas disminuciones.

En construcción, la caída de 9.92% estuvo explicada por $251.2 millones menos en adelantos y $229.6 millones menos en préstamos. Esto refleja una menor exposición bancaria hacia una actividad sensible al desempeño inmobiliario, las tasas de interés y la ejecución de nuevos proyectos.

Si el crédito total de la economía disminuye, entonces sí podría ser una señal de menor dinamismo económico, porque puede indicar que hogares y empresas están invirtiendo o consumiendo menos.

También disminuyó el crédito para actividades financieras y de seguros, principalmente por la caída de los adelantos. Agricultura y ganadería mostraron contracciones más moderadas.

La cartera privada no creció

El saldo del crédito al sector privado se ubicó en $62,228.7 millones, prácticamente igual al de mayo de 2025, con una disminución marginal de 0.02%. En cambio, el crédito al sector público aumentó 5.28%, hasta $2,540 millones.

La expansión del sector público fue impulsada principalmente por el financiamiento de cuentas por cobrar, que aumentó alrededor de $150.6 millones. Sin ese crecimiento, la cartera local habría presentado una contracción más clara.

Crédito migra hacia opciones de corto plazo

El economista Eric Molino Ferrer señaló que el crédito está mostrando una mayor inclinación hacia instrumentos de corto plazo. “El acceso a la liquidez no está siendo tan a largo plazo como nosotros lo hubiésemos esperado”, afirmó.

Indicó que las tarjetas de crédito aumentaron cerca de $300 millones, impulsadas por el consumo personal y el comercio. “En consumo personal ese aumento es del 8%, pero cuando lo ves en comercio es un aumento del 49%”, destacó.

También advirtió que los préstamos tradicionales crecieron apenas 0.2%, mientras aumentaron el financiamiento de cuentas por cobrar y otras facilidades de corto plazo. “Eso es un indicio de incertidumbre”, sostuvo.