    Nuevos puestos disponibles en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

    Redacción de La Prensa
    El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, está desarrollando el diseño y la construcción del cuarto puente. LP

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció este lunes una nueva serie de vacantes laborales como parte de su programa semanal “Lunes de Oportunidades”, dirigido a profesionales que buscan incorporarse a uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

    Entre las posiciones abiertas se incluyen plazas para Ingeniero de Puente, Ingeniero de Control de Costos y Planificación, Gerente de Calidad, Diseño y Auditoría, e Ingeniero Estructural.

    También se habilitaron vacantes para Traductor Inglés–Mandarín–Español, Inspector de Seguridad, así como para Encargado de Intercambiadores, Ingeniero de Sitio, Encargado de Viaductos y Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Bilingüe.

    El consorcio informó que los interesados pueden revisar la descripción detallada de cada puesto en la sección “Vacantes” de sus historias destacadas en Instagram (@pcpc_oficial) y completar su postulación a través del enlace habilitado en la plataforma.

    El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, cuya entrega total está proyectada para 2028.

