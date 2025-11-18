Nuevos puestos disponibles en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció este lunes una nueva serie de vacantes laborales como parte de su programa semanal “Lunes de Oportunidades”, dirigido a profesionales que buscan incorporarse a uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Entre las posiciones abiertas se incluyen plazas para Ingeniero de Puente, Ingeniero de Control de Costos y Planificación, Gerente de Calidad, Diseño y Auditoría, e Ingeniero Estructural.

También se habilitaron vacantes para Traductor Inglés–Mandarín–Español, Inspector de Seguridad, así como para Encargado de Intercambiadores, Ingeniero de Sitio, Encargado de Viaductos y Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Bilingüe.

Proyecto del Cuarto Puente publica nuevas oportunidades de empleo esta semana.

El consorcio informó que los interesados pueden revisar la descripción detallada de cada puesto en la sección “Vacantes” de sus historias destacadas en Instagram (@pcpc_oficial) y completar su postulación a través del enlace habilitado en la plataforma.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, cuya entrega total está proyectada para 2028.