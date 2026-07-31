OCDE recomienda preparar el talento humano y elevar inversiones para impulsar los semiconductores en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El organismo plantea coordinar los incentivos, fortalecer la formación técnica, aumentar la investigación, desarrollar proveedores locales y garantizar servicios confiables para atraer inversiones tecnológicas.

Panamá debe complementar sus ventajas logísticas y geográficas con una política sostenida de formación de talento, innovación, infraestructura y coordinación institucional para aprovechar las oportunidades generadas por la inteligencia artificial y la industria mundial de semiconductores, sostuvo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann en una video conferencia.

Durante el lanzamiento de las estrategias nacionales de Inteligencia Artificial y de Microelectrónica y Semiconductores, Cormann señaló que la capacidad de Panamá para conectar mercados, facilitar el comercio de bienes y servicios y operar como centro regional constituye una de sus principales fortalezas para incorporarse a segmentos tecnológicos de mayor valor.

Sin embargo, sostuvo que la posición geográfica y la plataforma logística no serán suficientes por sí solas para atraer las inversiones y a las empresas de semiconductores.

Precisó que el país deberá articular las acciones del Gobierno, el sector privado, las universidades y los centros de investigación, además de concentrar sus esfuerzos en actividades en las que pueda desarrollar ventajas competitivas reales.

Las recomendaciones forman parte del estudio Promoting the Development of the Semiconductor Ecosystem in Panama, elaborado por la OCDE.

El informe identifica cuatro áreas prioritarias:

Coordinación de las políticas e incentivos; Formación y atracción de talento; Desarrollo de proveedores y clientes locales; y Disponibilidad de infraestructura y servicios públicos confiables y sostenibles.

El primer llamado de la OCDE es establecer una dirección estratégica clara y evitar que las iniciativas públicas vinculadas con los semiconductores funcionen de forma aislada.

Cormann destacó la necesidad de una coordinación estrecha entre el Gobierno, las empresas privadas, las universidades y los centros de investigación, con el fin de alinear los incentivos, definir prioridades y seleccionar los segmentos de la cadena de valor en los que Panamá tiene mejores posibilidades de competir.

El organismo recomienda utilizar la Comisión para la Innovación en Microelectrónica y Semiconductores como instancia de coordinación de las políticas, los incentivos y los proyectos que se ejecuten en el país.

Entre las actividades que Panamá puede explorar figuran el diseño de circuitos, la logística especializada, el ensamblaje, las pruebas y el empaquetado de semiconductores.

Estas últimas presentan menores barreras de entrada que la fabricación avanzada de chips, una actividad que demanda inversiones multimillonarias, abundante energía, agua, conocimiento especializado y cadenas de proveedores altamente desarrolladas.

El segundo ámbito de acción señalado por la OCDE es el desarrollo del capital humano.

Cormann indicó que uno de los principales desafíos será fortalecer la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como ampliar la formación técnica y especializada.

Destacó que la producción de semiconductores requiere ingenieros, investigadores y técnicos altamente calificados.

La disponibilidad limitada de estos profesionales representa uno de los principales obstáculos mundiales para ampliar la producción de chips ante la creciente demanda generada por la inteligencia artificial, la computación avanzada y la transformación digital.

Datos del INEC y de otros organismos recopilados en el estudio de la OCDE.

La OCDE recomienda ampliar los programas técnicos y universitarios, fortalecer la enseñanza del inglés, atraer especialistas internacionales y aprovechar las alianzas con universidades y centros de investigación extranjeros para acelerar la transferencia de conocimientos.

La formación, agregó Cormann, debe responder a las necesidades reales de la industria y abarcar no solo carreras universitarias, sino también certificaciones técnicas y habilidades intermedias relacionadas con electrónica, programación, automatización, diseño, pruebas, mantenimiento y manejo de equipos especializados.

La tercera recomendación está dirigida a fortalecer el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. Según Cormann, Panamá necesita ampliar su base científica, aumentar la inversión en investigación aplicada y mejorar la conexión entre universidades, centros de investigación y empresas.

El organismo recomienda facilitar el acceso al financiamiento para emprendimientos tecnológicos, respaldar la adquisición de equipos especializados y promover la creación de proveedores nacionales capaces de integrarse gradualmente a la industria.

El desarrollo de un ecosistema local es determinante para que las inversiones no operen como enclaves desconectados del resto de la economía.

La OCDE plantea que Panamá debe impulsar proveedores, empresas emergentes, centros tecnológicos y servicios especializados que puedan atender las necesidades de las compañías internacionales que se instalen en el país.

Esta articulación también permitiría que el conocimiento generado por la inteligencia artificial y la microelectrónica tenga aplicaciones en otras actividades económicas, como logística, salud, agricultura, servicios financieros, comercio y administración pública.

El cuarto ámbito de acción se relaciona con la infraestructura. La OCDE señaló que las empresas de semiconductores necesitan un suministro estable de electricidad, agua, conectividad digital y servicios logísticos, además de condiciones sólidas de seguridad física y cibernética.

El informe recomienda evaluar la capacidad de la infraestructura panameña para atender proyectos tecnológicos y garantizar servicios confiables y sostenibles. La continuidad del suministro energético y de agua es especialmente importante en determinadas etapas de fabricación, ensamblaje, pruebas y empaquetado.

La OCDE también considera necesario mantener un entorno regulatorio estable, proteger la propiedad intelectual y ofrecer reglas claras a los inversionistas.

Expresó que Panamá no debe limitarse a atraer una empresa, sino construir un ecosistema que pueda sostenerse y crecer durante varios años.

Una oportunidad vinculada con la inteligencia artificial

El auge de la inteligencia artificial está elevando la demanda de centros de datos, capacidad de cómputo y chips avanzados.

Para la OCDE, esta tendencia abre oportunidades para países que puedan incorporarse a distintas etapas de la cadena de suministro, pero también intensifica la competencia mundial por talento, inversión, energía e infraestructura.

Cormann advirtió recientemente que la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías cuánticas se está intensificando, lo que obliga a los gobiernos a diseñar cuidadosamente sus políticas industriales para estimular la innovación sin distorsionar los mercados ni desplazar la inversión privada.

En el caso de Panamá, la organización considera que la economía abierta, la posición geográfica, la conectividad aérea y marítima y la experiencia en servicios internacionales ofrecen una base favorable.

Sin embargo, considera que para traducir esas condiciones en nuevas inversiones será necesario mantener las políticas en el tiempo y avanzar simultáneamente en talento, investigación, infraestructura y proveedores locales.

“Los semiconductores representan una oportunidad para convertir las ventajas existentes y las nuevas capacidades en un ciclo de crecimiento”, planteó Cormann durante su intervención, al destacar que el país puede profundizar su participación en las cadenas globales y capturar una mayor proporción del valor generado por ellas.