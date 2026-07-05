Ocho empresas muestran interés por el aeropuerto que busca cambiar el futuro de Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La licitación de $20 millones contempla una nueva terminal, la reubicación del edificio de pasajeros, mejoras en la pista, un muelle, depósitos de combustible y obras para recibir aeronaves de mayor capacidad.

La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Capitán José Ezequiel Hall, en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, dio un paso decisivo con la reunión de homologación convocada por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), acto que reunió a ocho empresas interesadas en participar en la licitación pública para el diseño, estudios y construcción de una obra valorada en 20 millones de dólares, considerada la intervención más ambiciosa que va ha tener la terminal bocatoreña desde su inauguración.

Al proceso acudieron representantes de Constructora Urbana, S.A. (CUSA), Toronto Global Holding Corp., Ininco, S.A., Equibal, S.A., Federal Security Services, S.A., Constructora 33, S.A., Empresa Constructora CUMO, S.A. y Constructora Rodsa, S.A., quienes formularon consultas técnicas, administrativas y financieras sobre el pliego de cargos antes de presentar sus propuestas.

Durante la reunión de homologación, además de aclarar aspectos técnicos del proyecto, las empresas interesadas aprovecharon el espacio para plantear observaciones sobre el alcance del contrato y las condiciones establecidas en el pliego de cargos.

El proyecto contempla trasladar la terminal de pasajeros al extremo opuesto del terreno donde actualmente opera el aeropuerto, además de nuevas áreas operativas, una plataforma ampliada y una calle de acceso independiente. Tomada de internet

Las consultas se concentraron principalmente en el presupuesto de referencia, los requisitos de experiencia exigidos a los oferentes, el personal clave y algunos criterios financieros que, a juicio de varios participantes, podían limitar la competencia.

Una de las observaciones más amplias fue presentada por Constructora Urbana, S.A. (CUSA), que solicitó revisar el precio de referencia de 20 millones de dólares, al considerar que el presupuesto podría resultar insuficiente para ejecutar una obra de estas características en una isla.

La empresa argumentó que el costo de movilizar maquinaria pesada, materiales y personal hacia Isla Colón es considerablemente superior al de un proyecto en tierra firme y que el ambiente marino obliga a utilizar materiales y sistemas constructivos con mayor resistencia a la corrosión.

Ubicado en Isla Colón, el principal destino turístico de la provincia de Bocas del Toro, el Aeropuerto Internacional Capitán José Ezequiel Hall enfrenta limitaciones de espacio derivadas del crecimiento urbano, motivo por el que el proyecto contempla reorganizar completamente sus instalaciones. Imagen realizada con IA

La compañía también llamó la atención sobre la complejidad de las obras marítimas contempladas dentro del contrato, la necesidad de mantener operativa la terminal durante parte de la construcción y los trabajos especializados asociados a la ampliación del área de movimiento de aeronaves.

La Autoridad Aeronáutica Civil rechazó modificar el monto de referencia. En su respuesta explicó que el presupuesto fue elaborado con base en estudios de mercado, análisis de precios unitarios y parámetros establecidos por la Contraloría General de la República, por lo que considera que el monto es suficiente para desarrollar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.

La terminal aérea de Isla Colón enfrenta limitaciones de espacio y seguridad debido al crecimiento urbano de la isla, una de las razones que impulsan el proyecto de modernización. Foto: Alexander Arosemena

Otra de las consultas fue presentada por Toronto Global Holding Corp., que solicitó revisar algunos requisitos relacionados con la experiencia mínima exigida tanto para la empresa como para el personal técnico responsable del diseño y construcción.

La empresa también pidió ampliar algunos plazos para la preparación de las propuestas, argumentando que la magnitud del proyecto requería mayor tiempo para realizar análisis de costos y visitas técnicas.

La AAC decidió mantener sin modificaciones los principales requisitos del proceso. La entidad explicó que el cronograma contemplaba un período suficiente para la preparación de las ofertas y recordó que, además de la reunión de homologación, los interesados tendrían acceso a visitas de campo, planos y demás documentación técnica necesaria para estructurar sus propuestas.

El pliego de cargos establece un plazo total de 24 meses para ejecutar el proyecto, contados a partir de la emisión de la orden de proceder. El documento también exige que el contratista elabore un Estudio de Impacto Ambiental categoría III, el nivel de evaluación más alto previsto para este tipo de proyectos, debido a la sensibilidad ambiental del área donde se desarrollará la ampliación del aeropuerto.

La licitación contempla ampliar el ancho de la pista de aterrizaje de 25 a 30 metros e incorporar un nuevo tramo de 160 metros en el umbral 09, además de adecuar las franjas de seguridad y reforzar el pavimento para la operación de aeronaves de mayor capacidad. Fotografía tomada del Facebook de Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro

Traslado de la terminal

El proyecto plantea reorganizar completamente la terminal aérea mediante la reubicación del edificio de pasajeros al extremo opuesto del terreno donde actualmente opera el aeropuerto, una decisión que permitirá ordenar la circulación terrestre, ampliar las áreas operativas y eliminar uno de los principales problemas que ha acompañado durante años a la infraestructura: la interacción permanente entre las operaciones aeronáuticas y el tránsito de personas hacia distintos sectores de Isla Colón.

El proyecto incorpora nuevas garitas de acceso, calles internas, estacionamientos, sistemas de drenaje pluvial, planta de tratamiento de aguas residuales, redes sanitarias, sistema de distribución de agua potable y tanques de almacenamiento para el sistema contra incendios, además de toda la infraestructura eléctrica y mecánica necesaria para una terminal moderna.

La pieza central del proyecto será la construcción de una nueva terminal de pasajeros de aproximadamente 4,000 metros cuadrados, diseñada para atender entre 100 y 150 pasajeros de manera simultánea, triplicando prácticamente la capacidad del edificio actual, que durante las temporadas altas evidencia importantes limitaciones para absorber el flujo de turistas nacionales e internacionales que llegan a Bocas del Toro.

El pliego de cargos toma como referencia aeronaves regionales como el Fokker 50 y el De Havilland Dash 8 Q400, modelos utilizados para definir las características técnicas de la nueva infraestructura aeroportuaria. LP/Katiuska Hernández

El nuevo edificio estará ubicado en el extremo opuesto del terreno donde hoy funciona la terminal, lo que permitirá desarrollar una nueva vía de acceso sin interferir con las operaciones aéreas.

Aeronaves de mayor capacidad

La transformación también alcanzará el área de movimiento de aeronaves. El pliego establece que la pista existente, cuya superficie actual es de 1,500 metros de longitud por 25 metros de ancho, deberá ser objeto de una intervención integral que incluye la ampliación de su ancho hasta los 30 metros, mediante la incorporación de 2.5 metros adicionales a cada lado.

A ello se suma el diseño y construcción de un nuevo tramo de 160 metros en el umbral 09, junto con las correspondientes franjas de seguridad, márgenes de pista y estudios geotécnicos y batimétricos, debido a que parte de la intervención se desarrollará en un entorno costero.

Las obras también contemplan el reforzamiento estructural del pavimento, nuevas calles de rodaje, ampliación de la plataforma para estacionamiento de aeronaves, áreas de maniobra, sistemas de drenaje superficial y la adecuación de todas las superficies operativas para cumplir con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara de Turismo de Panamá, afirmó que la ampliación del aeropuerto ha sido una de las principales aspiraciones del sector turístico para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de Bocas del Toro. Cortesía

Como referencia de diseño, el pliego identifica dos aeronaves regionales: el Fokker 50, con capacidad aproximada para 50 pasajeros, y el De Havilland Dash 8 Q400, un turbohélice con capacidad de entre 78 y 90 pasajeros, dependiendo de la configuración utilizada por cada aerolínea.

La infraestructura deberá diseñarse para soportar las operaciones de ambos modelos, lo que implica reforzar tanto la resistencia del pavimento como las dimensiones de las plataformas, radios de giro y calles de rodaje.

Actualmente, Air Panamá opera la ruta hacia Isla Colón principalmente con aeronaves Fokker 50, mientras que una infraestructura preparada para equipos como el Dash 8 Q400 ampliaría las posibilidades de incorporar aeronaves de mayor capacidad y mejorar la conectividad con otros mercados regionales.

El proyecto contempla la construcción de las facilidades necesarias para el almacenamiento y manejo de combustible, así como toda la infraestructura asociada a los sistemas eléctricos de respaldo, incluyendo tanques para generadores, sistemas automáticos de bombeo y equipos de monitoreo que garanticen la operación continua del aeropuerto incluso durante interrupciones del suministro eléctrico.

A ello se sumará la construcción de un muelle, concebido para facilitar el acceso marítimo al aeropuerto y mejorar la integración entre el transporte aéreo y las embarcaciones que conectan distintos puntos del archipiélago.

Jaime Fábrega, vicepresidente regional para Suramérica y el Caribe de la International Aircraft Owners and Pilots Association (IAOPA), considera que la modernización del aeropuerto permitirá mejorar la conectividad internacional y ampliar las capacidades operativas de Isla Colón. Archivo

Las mejoras también abarcan la instalación de sistemas de iluminación LED para la pista, luces de aproximación, equipos PAPI (Precision Approach Path Indicator) que permiten a los pilotos verificar visualmente la pendiente correcta durante el aterrizaje.

También se incorporarán nuevas ayudas de navegación, modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de deflectores de gases para aeronaves (Jet Blast Deflectors), hangares, sistemas de voz y datos y la actualización de la infraestructura de apoyo operacional.

Desde el punto de vista técnico, la propuesta ha recibido el respaldo de especialistas del sector aeronáutico.

Jaime Fábrega, vicepresidente regional para Suramérica y el Caribe de la International Aircraft Owners and Pilots Association (IAOPA), considera que trasladar la terminal hacia el otro extremo del terreno donde actualmente opera el aeropuerto constituye una decisión acertada desde el punto de vista operacional.

Explicó que la infraestructura existente prácticamente agotó sus posibilidades de crecimiento debido al desarrollo urbano de Isla Colón. “El aeropuerto de Bocas del Toro actualmente ha quedado encajonado y no es fácil hacerle las mejoras que la isla requiere para atraer turismo internacional”, señaló.turis

La nueva terminal tendrá aproximadamente 4,000 metros cuadrados y capacidad para atender entre 100 y 150 pasajeros simultáneamente, casi el triple de la capacidad actual. Archivo

A su juicio, disponer de una pista con mayores márgenes de seguridad, una plataforma más amplia y mejores facilidades terrestres permitirá atender aeronaves de mayor capacidad y mejorar la experiencia operacional tanto para las aerolíneas como para la aviación privada.

Fábrega destacó además la importancia de incorporar depósitos de combustible para aviación, una infraestructura inexistente en la actualidad.

“Que exista la posibilidad de vender combustible para las aeronaves que operan sería fabuloso, dado que actualmente esa facilidad no se tiene en Isla Colón”, indicó.

Recordó que Bocas del Toro recibe regularmente aeronaves privadas procedentes de Costa Rica y de Estados Unidos, mercados que podrían fortalecerse con mejores servicios aeroportuarios.

La inversión, estimada en 20 millones de dólares, contempla un plazo de ejecución de 24 meses e incluye estudios, diseño, construcción y la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental Categoría III antes del inicio de las obras. Los trabajos no podrán afectar la operación normal del aeropuerto. Archivo

También señaló que una plataforma de mayores dimensiones permitirá atender simultáneamente más aeronaves, eliminando una de las limitaciones actuales del aeropuerto.

Para el sector turístico, la modernización de la terminal representa una deuda pendiente con uno de los principales destinos del país.

El expresidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ernesto Orillac, recordó que durante los primeros meses de la actual administración participó junto con autoridades nacionales y representantes del sector privado en reuniones celebradas en Isla Colón para impulsar precisamente este proyecto.

“Es un proyecto súper anhelado. Bocas del Toro es uno de los destinos turísticos más importantes del país”, afirmó.

Orillac considera que la ampliación permitirá mejorar significativamente la conectividad aérea del archipiélago, aunque reconoce que el crecimiento urbano limita la posibilidad de desarrollar un aeropuerto mucho más grande.

“Lo ideal hubiera sido haber planificado hace décadas un aeropuerto con mayor capacidad, pero hoy lo importante es que esta obra permitirá una conectividad mucho mejor”, comentó

Además de una nueva terminal, el proyecto incorpora depósitos de combustible, un muelle, sistemas de drenaje, ayudas visuales para aterrizaje, nuevas calles de rodaje y una cerca perimetral para reforzar la seguridad operacional. Cortesía Aeropuerto Internacional Isla Colón.

El empresario considera que el desarrollo debe mantenerse compatible con el entorno ambiental de Isla Colón, evitando un crecimiento desordenado que afecte precisamente los recursos naturales que constituyen el principal atractivo turístico de la provincia.

La Cámara de Turismo de Bocas del Toro ha señalado que la limitada capacidad del aeropuerto se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de la provincia.

Los empresarios señalaron que durante gran parte del año los vuelos registran ocupaciones superiores al 80%, mientras que en temporadas altas superan el 90%, dificultando incluso que residentes consigan boletos para atender citas médicas o realizar diligencias en la capital.

La organización también sostuvo que un aeropuerto con mejores capacidades permitiría conectar directamente a Bocas del Toro con otros centros de distribución aérea de la región, como Tocumen, Liberia o San José, ampliando la llegada de visitantes internacionales y favoreciendo un turismo de mayor poder adquisitivo.

Según el gremio, una mayor conectividad impulsaría nuevas inversiones hoteleras, fortalecería la profesionalización de la industria turística y contribuiría a la creación de empleos mejor remunerados para la población local.