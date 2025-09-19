Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Turismo

    Ocupación hotelera alcanza 58%, pero faltan datos del 82% de los establecimientos

    Katiuska Hernández
    Ocupación hotelera alcanza 58%, pero faltan datos del 82% de los establecimientos
    Atardecer en ciudad de Panamá. Foto: Alexander Arosemena

    Ocupación hotelera

    +info

    Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches Panamá recibió 1.49 millones de visitantes en el primer semestre

    Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), indicó que buscan actualizar de forma más efectiva la medición de la ocupación hotelera, ya que actualmente solo se reporta información de 18% de los establecimientos hoteleros, es decir el 82% no reportan datos.

    En los hoteles que sí registran los datos, la ocupación se ubica en 58%, con un incremento de 10% en la entrada de turistas al país. “Esta entrada de turistas no se refleja en un aumento proporcional de la ocupación hotelera, por eso estamos trabajando para mejorar la medición y lograr que más hoteles puedan registrar sus cifras”, explicó.

    Resaltó que en los últimos cinco años la industria hotelera panameña ha tenido un crecimiento al pasar de 16 mil habitaciones a más de 20 mil habitaciones. “Se han creado empleos en la industria y ha crecido la inversión. La expectativa es potenciar aún más este sector para superar el 68% de ocupación hotelera”, afirmó.

    Segarra destacó que Panamá tiene tarifas hoteleras muy competitivas en la región centroamericana y una oferta importante de infraestructura. “Tenemos que seguir desarrollando una mayor conectividad aérea con destino final en Panamá”.

    La presidenta de Apatel señaló que en el proceso de mejoras del sector también se busca regularizar las plataformas de alojamiento como Airbnb, para que puedan aportar con impuestos, estar registradas en la Autoridad de Turismo de Panamá y reportar los empleos que generan.

    Destacó que, en el caso de los hoteles, se generan entre 1.7 y 2 empleos por habitación existente en estas infraestructuras.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más