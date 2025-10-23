Ofertas de trabajo: revisa las vacantes disponibles en Empleos Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció una nueva serie de oportunidades de empleo a nivel nacional.

A través de la bolsa electrónica Empleos Panamá, la entidad informó que busca facilitar el acceso al mercado laboral, que permita a los ciudadanos postularse a plazas formales en distintos sectores del país.

A continuación, las vacantes disponibles a través de Empleos Panamá:

Colón

Ingeniero de diseño: con título universitario en Ingeniería Electromecánica, Electrónica, Mecatrónica o carreras afines.

Ejecutivo de venta internacional: experiencia en ventas, cierre de negocios y alto poder de convencimiento.

Ayudante general: estudios de secundaria culminados y experiencia en puestos operativos o de bodega.

Chiriquí

Asesor comercial: con título de bachiller completo y experiencia en ventas o atención al cliente.

Panamá Oeste

Operador de equipo pesado: con licencia vigente y certificaciones de operario.

Panamá

Coordinador(a) de proyectos de remodelación y construcción.

Ingeniero de infraestructura.

Supervisor de IT.

Analista de finanzas.

Asesor comercial.

Especialista en inteligencia artificial (IA).

Supervisor de cobros.

Técnico de mantenimiento de plantas eléctricas.

Programador.

Docente de español.

Nutricionista.

Analista contable.

Ingeniero junior en refrigeración.

Desarrollador de software junior (con o sin experiencia).

Técnico de control de plagas.

Las vacantes están disponibles en la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrarse, completar su perfil profesional y aplicar directamente a los puestos que se ajusten a su experiencia y formación.