Panamá, 23 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EMPLEO

    Ofertas de trabajo: revisa las vacantes disponibles en Empleos Panamá

    Getzalette Reyes
    Ofertas de trabajo: revisa las vacantes disponibles en Empleos Panamá
    Ingeniero de Diseño, Supervisor de IT, Analista de Finanzas, Asesor Comercial, Programador, Docente de Español, entre otras plazas disponibles en la bolsa electrónica Empleos Panamá. Archivo

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció una nueva serie de oportunidades de empleo a nivel nacional.

    +info

    Consorcio Panamá Cuarto Puente abre vacantes para ingenieros y técnicos en Panamá

    A través de la bolsa electrónica Empleos Panamá, la entidad informó que busca facilitar el acceso al mercado laboral, que permita a los ciudadanos postularse a plazas formales en distintos sectores del país.

    A continuación, las vacantes disponibles a través de Empleos Panamá:

    Colón

    • Ingeniero de diseño: con título universitario en Ingeniería Electromecánica, Electrónica, Mecatrónica o carreras afines.

    • Ejecutivo de venta internacional: experiencia en ventas, cierre de negocios y alto poder de convencimiento.

    • Ayudante general: estudios de secundaria culminados y experiencia en puestos operativos o de bodega.

    Chiriquí

    • Asesor comercial: con título de bachiller completo y experiencia en ventas o atención al cliente.

    Panamá Oeste

    • Operador de equipo pesado: con licencia vigente y certificaciones de operario.

    Panamá

    • Coordinador(a) de proyectos de remodelación y construcción.

    • Ingeniero de infraestructura.

    • Supervisor de IT.

    • Analista de finanzas.

    • Asesor comercial.

    • Especialista en inteligencia artificial (IA).

    • Supervisor de cobros.

    • Técnico de mantenimiento de plantas eléctricas.

    • Programador.

    • Docente de español.

    • Nutricionista.

    • Analista contable.

    • Ingeniero junior en refrigeración.

    • Desarrollador de software junior (con o sin experiencia).

    • Técnico de control de plagas.

    Las vacantes están disponibles en la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrarse, completar su perfil profesional y aplicar directamente a los puestos que se ajusten a su experiencia y formación.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este miércoles 22 de octubre. Leer más
    • AIG multa con $6.4 millones a Ufinet y anula contrato firmado por Luis Oliva. Leer más
    • Consorcio Panamá Cuarto Puente abre vacantes para ingenieros y técnicos en Panamá. Leer más
    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • Advierten que el proyecto que permite el perdón de la víctima incluye delitos que no pueden ser perdonados por ley. Leer más
    • Cómo se distribuye la riqueza financiera en Panamá. Leer más
    • Carrera de Medicina en la UP: cómo se seleccionan los 200 estudiantes. Leer más