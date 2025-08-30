Panamá, 30 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte marítimo

    OMI advierte sobre impacto global de los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo

    Wilfredo Jordán
    OMI advierte sobre impacto global de los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo
    Entrevista al secretario de la OMI, Arsenio Domínguez. Isaac Ortega

    +info

    Panamá, pieza clave en la ruta de la descarbonización del transporte marítimo; OMI reconoce los esfuerzos del país

    Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), advirtió que los ataques contra buques en el Mar Rojo representan uno de los principales retos actuales de la industria marítima global, al poner en riesgo la vida de la gente de mar y la estabilidad del comercio internacional.

    Durante su primera visita oficial a Panamá como jefe del organismo, Domínguez explicó en entrevista exclusiva con La Prensa que la OMI ha debido ajustar su agenda para responder a esta crisis geopolítica, trabajando en coordinación con otros organismos de Naciones Unidas, Estados miembros y sectores estratégicos, con el fin de buscar soluciones multilaterales que atiendan las causas raíz del conflicto.

    OMI advierte sobre impacto global de los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo
    El secretario general de la OMI durante su visita a Yemen como parte del recorrido para analizar la situación del mar Rojo para la seguridad de las embarcaciones y las personas que trabajan en el sector. Cortesía OMI

    “Estos ataques han tenido un impacto directo en la seguridad de los marinos, incluso con la pérdida de vidas humanas. Nuestro compromiso es mantener la protección de la gente de mar y garantizar la operación segura de los buques en beneficio de todos”, afirmó el secretario general, quien asistió al Encuentro Marítimo 2025, organizado por la Cámara Marítima de Panamá.

    Domínguez también se refirió al fenómeno de la llamada “flota fantasma”, integrada por buques que operan fuera de las normas internacionales. Explicó que, si bien la OMI no impone sanciones, trabaja en asistencia técnica y en el fortalecimiento del marco regulatorio para que los Estados miembros puedan mejorar la aplicación de los instrumentos internacionales y reducir los riesgos de estas operaciones subestándar.

    OMI advierte sobre impacto global de los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo
    Panamá lidera el registro de naves con 8 mil 600 embarcaciones y 243 millones de toneladas de registro bruto.

    En cuanto al rol de Panamá, destacó que el país mantiene un liderazgo global en registro de naves y tránsito de buques por el Canal, y valoró positivamente las medidas recientes para elevar la calidad de la marina mercante, como la de limitar la edad de las embarcaciones registradas. La Autoridad Marítima de Panamá informó el pasado 1 de agosto, que a partir de ahora, “no se aceptará el abanderamiento de buques petroleros ni graneleros con más de quince (15) años de antigüedad”.

    Mirando al futuro, Domínguez adelantó que la OMI se prepara para adoptar en octubre nuevas medidas técnicas y económicas orientadas a la descarbonización del transporte marítimo hacia 2050, uno de los ejes de transformación más relevantes para el sector.

    “Panamá tiene una trayectoria sólida y respetada en la industria marítima mundial. El reto ahora es evolucionar, elevar los estándares de calidad y aprovechar las oportunidades que trae la transición hacia una flota más moderna y sostenible”, concluyó el secretario general, quien se declaró orgulloso de representar al país en el organismo que hoy lidera.

    Reunión con autoridades

    Durante su estadía en Panamá, Domínguez se reunió con el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, junto con directores y subdirectores de la institución.

    OMI advierte sobre impacto global de los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo
    El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez y el administrador de la AMP, Luis Roquebert, en la sede de la institución. Cortesía

    La AMP informó en un comunicado que hubo un conversatorio sobre el empoderamiento de la mujer en el sector marítimo, tema del cual Domínguez destacó la necesidad de impulsar la formación, visibilidad y reconocimiento de las mujeres en una industria clave para la economía global, históricamente dominada por hombres.

    Tanto la OMI como la AMP coincidieron en que la igualdad de género es esencial para fortalecer la sostenibilidad, innovación y competitividad del sector.

    Domínguez resaltó los esfuerzos de la AMP para mejorar la eficiencia del registro de buques más grande del mundo y subrayó la importancia de continuar elevando los estándares de la industria.

    Wilfredo Jordán

    Editor impreso


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más