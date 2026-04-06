OMI alerta: 20,000 marinos atrapados en Ormuz por conflicto

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La crisis geopolítica en Medio Oriente, que ya supera los 30 días, mantiene en vilo al transporte marítimo internacional y eleva la presión sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez Velasco, advirtió que la situación es “bastante crítica” y requiere una desescalada urgente para evitar mayores impactos en la economía global.

Desde Londres, Domínguez detalló que actualmente unos 20,000 marinos y cerca de 2,000 buques permanecen atrapados en el golfo Pérsico sin poder transitar por el estrecho de Ormuz.

“Mi mensaje es desescalar estas tensiones y permitir que el transporte marítimo regrese a la normalidad”, afirmó. El cierre de esta vía tiene efectos directos en el comercio mundial, tomando en cuenta que por esta zona transita cerca del 20% del petróleo crudo y el 13% de fertilizantes que abastecen al planeta.

Arsenio A. Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI. Cortesía

El impacto ya se siente en los costos logísticos y en la estabilidad de las cadenas de suministro. Según explicó, las rutas marítimas han tenido que ser modificadas, alterando itinerarios y generando retrasos en puertos. A esto se suma el encarecimiento de los seguros y del combustible.

“La estabilidad ha sido afectada inmediatamente”, señaló, al tiempo que advirtió que la industria marítima está operando “al límite de su capacidad” para mantener el flujo comercial.

En paralelo, unos 40 países acordaron explorar sanciones contra Irán si mantiene el cierre del estrecho y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques, en una reunión convocada la semana pasada por el Reino Unido. Los gobiernos reiteraron su compromiso con la libertad de navegación, en línea con el llamado de la OMI a privilegiar la diplomacia y el diálogo para reducir la escalada.

Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial fluye a través del Estrecho de Ormuz. / Getty Images

Más allá de las cifras, Domínguez puso el foco en el costo humano del conflicto. Hasta ahora se reportan diez marinos fallecidos, un desaparecido y varios heridos, además de 21 buques atacados.

“Cuando los buques y la gente de mar son afectados, el resto del planeta sufre”, subrayó. La OMI trabaja en mecanismos de asistencia, desde el suministro de alimentos y agua hasta apoyo en salud mental para las tripulaciones que permanecen a bordo.

El organismo también impulsa la creación de un mecanismo de evacuación para los marinos atrapados, mientras coordina con países de la región, armadores y Estados de abanderamiento. “El enfoque inmediato es encontrar soluciones para que estos marinos y buques puedan salir de la región y retomar el comercio internacional”, indicó.

El carguero con bandera tailandesa Mayuree Naree envuelto en humo negro en el estrecho de Ormuz. / Reuters

Para Panamá, como país logístico, el escenario representa tanto riesgos como desafíos. Domínguez recordó que rutas como el Canal de Panamá siguen siendo clave para sostener el comercio global, aunque advirtió que ciertos insumos estratégicos provenientes del Golfo no pueden ser reemplazados. En medio de la incertidumbre, comentó que la estabilidad del comercio marítimo depende hoy más que nunca de la cooperación internacional.

Por su parte, el oficial de marina mercante Luis Yau Chaw advirtió que el conflicto en Medio Oriente impacta directamente a la gente de mar, expuesta a riesgos extremos en zonas de guerra.

El también dirigente de la Unión de Ingenieros Marinos, señaló que los marinos enfrentan “estrés constante”, tanto a bordo como en sus familias, y que incluso con incentivos económicos, la situación es preocupante.

“Somos marinos mercantes, no de guerra, pero estamos en la línea de riesgo”, afirmó. También alertó que las tripulaciones quedan prácticamente “como carne de cañón” ante amenazas en rutas estratégicas, lo que agrava la presión psicológica y la incertidumbre sobre su seguridad.