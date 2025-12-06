OMI aprueba nueva estrategia global de desarrollo de capacidades para el sector marítimo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) concluyó su trigésimo cuarto periodo de sesiones en Londres con la aprobación de una nueva estrategia destinada a fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para implementar las normas marítimas internacionales.

Durante las sesiones, celebradas del 24 de noviembre al 3 de diciembre, se adoptaron 22 resoluciones que abarcan desde el presupuesto para el bienio 2026-2027 hasta un Plan estratégico revisado y la elección del nuevo Consejo de la OMI.

Impulso al desarrollo de capacidades

Una de las medidas más relevantes fue la adopción de la Estrategia de desarrollo de capacidad, cuyo objetivo es apoyar de manera más eficaz a los Estados Miembros —especialmente a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y a los países menos adelantados (PMA)— en la implementación de las normas de la OMI a través de políticas y estrategias marítimas nacionales más robustas.

La estrategia, previamente aprobada por el Comité de Cooperación Técnica (TC 75), busca:

Mejorar la aplicación de los instrumentos de la OMI.

Ampliar las oportunidades de formación y asistencia técnica.

Fortalecer las alianzas regionales e internacionales.

Optimizar la coordinación y ejecución de los programas de cooperación técnica.

Garantizar y movilizar recursos financieros sostenibles.

Plan estratégico 2024-2029

La Asamblea también aprobó el Plan estratégico revisado para 2024-2029, que incluye una misión actualizada, principios fundamentales y ocho líneas estratégicas, entre las que destacan:

Impulsar la implementación de los instrumentos de la OMI mediante desarrollo de capacidades. Integrar tecnologías emergentes en el marco regulatorio. Reducir emisiones del transporte marítimo y responder al cambio climático. Fortalecer la gobernanza de los océanos. Mejorar la facilitación, resiliencia de la cadena logística y protección del comercio global. Atender el factor humano en el sector marítimo. Garantizar una regulación eficaz del transporte marítimo internacional. Asegurar la eficiencia organizativa.

Además, se aprobó un enfoque uniforme para que todos los órganos de la OMI apliquen el Plan estratégico bajo procedimientos de planificación y monitoreo más rigurosos.

El panameño Arsenio Domínguez, es el secretario general de la OMI con sede en Londres.

Presupuesto 2026-2027

La Asamblea adoptó un presupuesto total de 87,4 millones de libras esterlinas equivalente a 116.57 millones de dólares estadounidenses, para el bienio 2026-2027. De ese monto, 43,3 millones de libras (57,6 millones de dólares) corresponden al 2026 y 44,06 millones de libras (equivalente a 58,6 millones de dólares) para el año 2027. Las contribuciones de los Estados Miembros financiarán 76,8 millones de libras esterlinas del total (102,1 millones de dólares), distribuidos equitativamente entre ambos años.

Nuevo Consejo de la OMI

El 28 de noviembre se eligió el nuevo Consejo de 40 Miembros para el periodo 2026-2027. En su primera reunión, realizada el 3 de diciembre, el Consejo reeligió como presidente a Víctor Jiménez (España) y como vicepresidenta a Amane Fethallah (Marruecos).

Otras resoluciones destacadas

Entre las decisiones adicionales, la Asamblea aprobó:

El Marco y los procedimientos para el segundo ciclo del Plan de auditorías de los Estados Miembros.

Un sistema integrado de asignación de números de identificación IMO.

La incorporación del árabe como idioma de trabajo de la Asamblea.

La OMI resaltó que los acuerdos adoptados refuerzan la gobernanza y el marco estratégico de la organización. El secretario general, Arsenio Domínguez, destacó al cierre que la Asamblea logró “convertir ideas en acción y ambición colectiva en resultados concretos”.