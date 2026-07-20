OMI reafirma la libertad de navegación y rechaza restricciones en rutas marítimas estratégicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de la Organización Marítima Internacional reiteró que los estrechos utilizados para la navegación internacional deben permanecer abiertos al tránsito de buques, sin obstáculos ni cobros, y expresó preocupación por la situación en el estrecho de Ormuz.

La Organización Marítima Internacional (OMI) reafirmó su compromiso con la protección de las principales rutas marítimas del mundo al concluir el 137.º período de sesiones de su Consejo que se realizó este mes de julio.

A través de una resolución, el organismo reiteró que los derechos y libertades de navegación establecidos en el derecho internacional deben preservarse y que el tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional no puede ser obstaculizado ni suspendido.

137.º período de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional que se realizó este mes. Cortesía OMI

La decisión adquiere especial relevancia en medio de las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo y mercancías.

El Consejo condenó los ataques contra buques mercantes civiles y llamó a una desescalada de las tensiones en Oriente Medio, al tiempo que insistió en que el paso por esta vía debe mantenerse libre de discriminación, restricciones y cobros.

El organismo también recordó que cualquier medida adoptada por los Estados ribereños para regular el tráfico marítimo en rutas estratégicas debe ajustarse a las normas de la OMI y al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS).

Además, solicitó al secretario general de la organización evaluar opciones que fortalezcan la seguridad de la navegación y promuevan un retorno sostenible al tránsito sin obstáculos en la región.

El panameño Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI. Cortesía OMI

Durante la reunión, el Consejo destacó el modelo de cooperación desarrollado por Indonesia, Malasia y Singapur para la gestión conjunta de los estrechos de Malaca y Singapur.

La OMI invitó a los Estados miembros y al sector privado a apoyar financieramente los mecanismos de cooperación destinados a fortalecer la seguridad y las ayudas a la navegación en estas rutas, consideradas entre las más transitadas del planeta.

Además de los temas relacionados con la seguridad marítima, el Consejo aprobó el informe anual de la organización correspondiente a 2025 y destacó la sólida situación financiera de la OMI, que registró ingresos por 77.96 millones de libras esterlinas y una tasa de recaudación de contribuciones de los Estados miembros de 99.1%.

También respaldó nuevas medidas de gestión de riesgos y transparencia, avanzó en el programa de auditorías a los Estados miembros y confirmó que el evento paralelo del Día Marítimo Mundial de 2028 se celebrará en Catar.