Panamá, 26 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte

    OMI recomienda cumplir con las medidas de seguridad para evitar riesgos con flotas fantastas

    Katiuska Hernández
    OMI recomienda cumplir con las medidas de seguridad para evitar riesgos con flotas fantastas
    El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez. EFE

    Los riesgos de abanderamiento de buques usados por redes internacionales para lavar dinero y financiar el terrorismo con el transporte de combustible, además de los problemas con ataques a las flotas que transitan por el Mar Rojo por parte de los Hutíes y los retos de la descarbonización del transporte marítimo, fueron abordados por el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, durante su primera visita oficial desde que asumió este cargo.

    Domínguez expuso en una conferencia magistral en la Cancillería de Panamá, que los países como Panamá que tiene un gran registro de naves abanderadas, enfrentan el desafío de cumplir estríctamente con las medidas de seguridad para evitar los riesgos de las llamadas flotas fantasmas.

    Las flotas fantasmas representan no solo un riesgo de seguridad y de comercio desleal, sino también un obstáculo a la descarbonización, pues operan al margen de los controles internacionales y de las regulaciones ambientales”, alertó.

    OMI recomienda cumplir con las medidas de seguridad para evitar riesgos con flotas fantastas
    Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, expuso en una conferencia magistral en la Cancillería de Panamá. Cortesía

    Sostuvo que parte del trabajo de la OMI es impulsar el diálogo con los Estados miembros entre ellos Panamá, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la industria naviera para establecer mejores prácticas de comunicación y evaluaciones de riesgo.

    Igualmente, aclaró que la OMI no aborda las sanciones en cuanto al registro de naves, sino que verifican si los países cumplen con las medidas de seguridad y protección del medioambiente para evitar que cualquier buque que navegue pueda considerarse un riesgo.

    “Dentro de la organización adoptamos una resolución para abordar lo que llamamos la flota fantasma. En esta resolución se solicita a los países, que adopten las medidas necesarias para garantizar que todos los buques bajo su pabellón cumplan con las normas de seguridad, de manera que no representen riesgos. Esa es la forma en que la OMI enfrenta este tema a nivel internacional”, dijo al señalar que abordarán este tema con las autoridades panameñas.

    OMI recomienda cumplir con las medidas de seguridad para evitar riesgos con flotas fantastas
    El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann junto al Secretario General de la OMI, Arsenio Domínguez. Cortesía

    Admitió que la seguridad marítima atraviesa un momento crítico. “El transporte enfrenta retos serios, en particular por el efecto negativo sobre la gente de mar, personas inocentes que trabajan para beneficio de todos en el mundo”.

    Señaló que las causas de los ataques en zonas como el Mar Rojo y de la proliferación de embarcaciones sin registro o con prácticas irregulares están fuera del alcance directo de la OMI, sin embargo, trabajan para alertar sobre los riesgos y crear medidas de seguridad.

    Retos de la descarbonización

    Domínguez también abordó la urgencia de avanzar en la transición energética del transporte marítimo. Recordó que la OMI aprobó una estrategia para alcanzar cero emisiones netas hacia 2050, con metas intermedias para 2030 y 2040, que implican transformaciones tecnológicas, normativas y financieras.

    OMI recomienda cumplir con las medidas de seguridad para evitar riesgos con flotas fantastas
    Un buque se prepara para entrar al Canal de Panamá desde el lado Pacífico bajo el Puente de Las Américas. LP / Alexander Arosemena

    Uno de los temas más sensibles es el impacto económico de los impuestos regionales, como el aplicado por la Unión Europea, que ya grava las emisiones de buques que transitan hacia sus puertos.

    “El sector marítimo es global y necesita medidas globales. Si la OMI no las adopta, surgirán impuestos regionales, como ya lo hizo la Unión Europea”, advirtió.

    Al consultarle sobre la posición del expresidente Donald Trump y de Estados Unidos respecto a las medidas de descarbonización del transporte marítimo, Arsenio Domínguez señaló que su papel como Secretario General de la OMI no es emitir opiniones sobre la postura de cada país.

    Explicó que su labor se centra en mantener negociaciones fluidas y cordiales, asegurando que el multilateralismo avance para que los 176 miembros de la organización puedan cumplir con los objetivos establecidos. Subrayó que el sector marítimo requiere medidas globales y equilibradas para operar de manera eficiente, evitando la implementación desigual de políticas que pueda generar impactos negativos sobre la industria y los países miembros.

    Oportunidad para Panamá

    En este contexto, Domínguez destacó el papel que puede jugar Panamá como hub energético y logístico. Explicó que el país tiene condiciones para convertirse en proveedor de combustibles alternativos, en particular hidrógeno verde, que se perfila como una de las principales fuentes de energía para la industria marítima en el futuro cercano.

    OMI recomienda cumplir con las medidas de seguridad para evitar riesgos con flotas fantastas
    Buque de contenedores. Vista del lado Pacífico del Canal de Panamá, area de La Boca. Foto: Alexander Arosemena

    También recordó que la flota mundial deberá realizar inversiones multimillonarias en nuevas tecnologías, combustibles alternativos y modernización de equipos. “Las decisiones que tomemos en los próximos cinco a diez años serán determinantes

    El Canal como socio estratégico

    Durante su visita, Domínguez resaltó además la relevancia del Canal de Panamá dentro de la agenda de la OMI.

    Señaló que la vía interoceánica no solo conecta más del 5% del comercio mundial, sino que también es un socio clave para la implementación de regulaciones globales de seguridad y sostenibilidad. “El canal es un socio natural de la OMI en la transición hacia un transporte marítimo más seguro y con menos emisiones”, afirmó.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Corte no admite amparo contra orden de Meduca de retener salarios a docentes que participaron de huelga. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • CSS responde por retraso del bono de $50 a jubilados: ‘No está en nuestras manos’. Leer más
    • Sábado Picante: Un viaje en los rieles de la incertidumbre. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más