    Operaciones en el Aeropuerto de Albrook tendrán limitaciones temporales por obras del cuarto puente

    Katiuska Hernández
    Fachada y vistas del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert en Albrook. LP

    La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal impactará las operaciones del Aeropuerto Marcos A. Gelabert desde la próxima semana. Así lo confirmó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) este viernes 7 de noviembre.

    De acuerdo con el comunicado oficial, emitido por el director de la AAC, Rafael Bárcenas, durante la ejecución de estas labores se instalarán grúas y equipos cerca de la trayectoria de la pista 01, lo que obligará a establecer medidas de seguridad y restricciones operativas temporales.

    Entre las disposiciones que se aplicarán están el uso obligatorio de pista 01 para despegues y pista 1-9 para aterrizajes, así como posibles limitaciones en la longitud de pista disponible y en la operación de aeronaves de mayor envergadura.

    La AAC exhortó a todos los operadores y pilotos —nacionales e internacionales— a mantenerse atentos a los denominados NOTAM (avisos a los aviadores) y a las notificaciones de la administración del aeropuerto, donde se informarán los obstáculos, restricciones y ajustes que se implementen durante el desarrollo de las obras.

    La entidad también advirtió que podría limitarse la operación de ciertas aeronaves entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., dependiendo del avance de la construcción y las condiciones de seguridad.

    “La seguridad es nuestra prioridad”, reiteró la AAC al pedir la colaboración del sector aeronáutico mientras se desarrollan los trabajos del proyecto vial, considerado una de las obras de infraestructura más importantes del país.

