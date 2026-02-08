Operativo ‘De vuelta a clases’: Acodeco supervisará precios y cobro del ITBMS en útiles escolares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de los carnavales, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pondrá en marcha el operativo “De vuelta a clases”, una acción para supervisar precios y evitar irregularidades en la venta de útiles y uniformes escolares.

La iniciativa contempla el refuerzo de las verificaciones en establecimientos comerciales dedicados a la venta de útiles, uniformes y artículos escolares, ante el incremento de compras previo al inicio del año lectivo.

Durante las inspecciones, los funcionarios de Acodeco verificarán que el listado de insumos escolares exentos del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) esté visible para los consumidores, que los precios anunciados coincidan con los registrados en los escáneres de cobro y que la publicidad sea veraz, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007 (que dicta normas sobre protección al consumidor).

A través de un comunicado, la entidad recordó que, en esta temporada, es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos y realicen compras informadas, para evitar abusos o cobros indebidos.

Recomendaciones para los consumidores

La Acodeco reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a padres de familia y acudientes:

+ Exoneración del ITBMS: Algunos artículos escolares, como útiles, libros y uniformes, están exentos del 7% durante todo el año.

+ Libre competencia: Ningún centro educativo puede obligar a adquirir uniformes o útiles en un comercio específico. Los colegios solo pueden indicar colores, telas y características.

+ Comparar precios: Se recomienda comparar precios en distintos comercios y consultar los monitoreos publicados en la página web de Acodeco.

+ Revisar la factura: Es importante exigir y revisar la factura para verificar que no se cobre el 7% en artículos exonerados.

+ Leer los contratos: Antes de firmar contratos relacionados con servicios educativos, se deben leer y comprender todas las condiciones.

Personal de la Acodeco intensifica verificaciones en útiles y uniformes escolares. Foto/Cortesía

En caso de irregularidades como el cobro indebido del ITBMS, falta de precios a la vista o prácticas de venta atada, los consumidores pueden presentar denuncias a través de WhatsApp y Telegram 6330-3333, o en las redes sociales @AcodecoPma.

Calendario escolar 2026 en Panamá

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que los estudiantes en Panamá regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026. A continuación, el calendario escolar oficial:

+ Primer trimestre: del 2 de marzo al 29 de mayo

+ Receso: del 1 al 5 de junio

+ Segundo trimestre: del 8 de junio al 4 de septiembre

+ Receso: del 7 al 11 de septiembre

+ Tercer trimestre: del 14 de septiembre al 11 de diciembre

+ Balance y graduaciones: del 14 al 18 de diciembre