Operativo en Multiplaza: ASEP verifica calidad del servicio en agencias de telecomunicaciones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que el pasado sábado 21 de febrero realizó un operativo sorpresa en las agencias de atención al cliente de las empresas Tigo y Más Móvil, ubicadas en el centro comercial Multiplaza, en el corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el operativo se realizó con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas que rigen la calidad de la atención, los tiempos de respuesta y el respeto a los derechos de los clientes y/o usuarios de telecomunicaciones.

La ASEP resaltó que, durante la jornada, se llevaron a cabo verificaciones, entrevistas a usuarios y revisión de procesos internos de atención.

El operativo fue coordinado por el director nacional de Telecomunicaciones, Alkin Saucedo, y por el director de Atención al Usuario, Edwin González, junto con personal técnico y legal.

En la inspección se detectaron oportunidades de mejora en ambas agencias, las cuales serán evaluadas conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

“Actuaremos dentro del marco normativo que regula el sector. Cuando corresponda, se aplicarán las medidas que la ley contempla”, dijo Saucedo.

En tanto, González resaltó que el operativo permitirá visitar todas las tiendas de las empresas telefónicas a nivel nacional.