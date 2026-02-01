Organismos multilaterales alertan sobre el estancamiento económico de América Latina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

América Latina y el Caribe atraviesan un momento decisivo. En un contexto de bajo crecimiento, persistentes desigualdades y un escenario internacional cada vez más fragmentado y competitivo, la región enfrenta el desafío de redefinir su modelo de desarrollo para no quedar rezagada.

La necesidad de transformar las economías, diversificar las estructura productiva y generar mayor valor agregado se ha convertido en un tema central de la agenda económica regional, así se evidenció durante la presentación del informe LEO 2025, elaborado de manera conjunta por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Durante la sesión, realizada en marco del Foro Económico Internacional 2026 de la CAF, los representantes de distintas instituciones multilaterales, coincidieron en que la región enfrenta un momento decisivo marcado por bajo crecimiento, rezagos estructurales y un entorno geopolítico cada vez más complejo.

La gerente de Conocimiento de CAF, Verónica Frisancho, subrayó que la región atraviesa una encrucijada marcada por bajo crecimiento y rezagos en productividad, lo que exige políticas de desarrollo productivo más modernas, coordinadas y con enfoque estratégico.

El informe destaca el potencial de América Latina para diversificar sus economías, aprovechar su capital natural y avanzar hacia sectores con mayor contenido tecnológico, sin descuidar la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

Desde la Comisión Europea, Félix Fernández-Shaw enfatizó que la transformación productiva requiere ir más allá del comercio y apostar por inversión productiva que genere transferencia tecnológica, fortalezca el capital humano y permita a la región escalar en las cadenas globales de valor.

En ese contexto, resaltó la iniciativa Global Gateway como una herramienta clave para alinear acción pública, inversión privada y cooperación internacional entre Europa y América Latina.

Por su parte, la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, Raga Elin Arnadottir, destacó que el LEO 2025 no es solo un informe, sino un proceso de diálogo continuo que busca destrabar el potencial productivo de la región mediante instituciones sólidas, financiamiento adecuado y políticas bien diseñadas.

Señaló que, pese a contar con abundantes recursos naturales, una población joven y una posición estratégica, América Latina sigue enfrentando altos niveles de informalidad, baja productividad y vulnerabilidad ante choques externos.

El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, alertó que entre 2014 y 2023 la región creció apenas 0.9%, lo que configura una “segunda década perdida”.

En un escenario de creciente rivalidad geopolítica y fragmentación del orden global, advirtió que la región debe evitar quedar al margen y apostar por políticas de desarrollo productivo inteligentes, capaces de aprovechar activos estratégicos como minerales críticos, biodiversidad, energía y mercados internos.

Los expertos profundizaron en que se debe seguir una hoja de ruta apoyada en tres pilares: políticas de desarrollo productivo más efectivas, mecanismos de financiamiento innovadores —incluida la inversión extranjera directa y la banca de desarrollo— y una cooperación internacional renovada.

Destacaron que sin una transformación productiva deliberada, coordinada y bien financiada, América Latina seguirá atrapada en un crecimiento insuficiente para reducir pobreza y cerrar brechas de desarrollo.