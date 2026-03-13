Organización Marítima Internacional celebrará sesión extraordinaria sobre cierre de Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Organización Marítima Internacional (OMI, órgano de la ONU) ha convocado una sesión extraordinaria de dos días de su Consejo la semana que viene para abordar el impacto que la crisis en Oriente Medio tiene en el transporte marítimo, en particular el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

Las sesiones se celebrarán el próximo miércoles 18 y jueves 19 de marzo y estarán presididas por el español Víctor Jiménez, dado que España tiene hasta 2027 la presidencia del Consejo de la organización, con sede en Londres e integrada por 176 Estados, informó la institución.

En concreto, el Consejo evaluará las repercusiones que la guerra en Irán tiene en el mar Arábigo, el golfo de Omán y la región del golfo Pérsico, sobre todo el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por el que circula el 20% del petróleo global.

Este periodo de sesiones ha sido convocado a petición de varios Estados miembros de la OMI. El Consejo es el órgano ejecutivo de la OMI, compuesto por 40 Estados elegidos por la Asamblea de la organización.

Las sesiones se celebrarán después de que el régimen de Teherán avisara que mantendrá el bloqueo del estrecho de Ormuz, que es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo ya que conecta a los mayores productores de crudo del Golfo Pérsico -como Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos- con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

La guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo, que rondan los 100 dólares el barril.

El pasado lunes, el petróleo llegó a cotizar a 119.50 dólares el barril, aunque en los días siguientes bajó, pero sigue sometido a fuertes fluctuaciones.