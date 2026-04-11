Organización Marítima Internacional no ve base legal a peajes ni cambios de ruta en Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, recalcó que ni un eventual peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz ni el cambio de itinerario de los barcos decidido unilateralmente por Irán tienen sustento legal según el derecho del mar.

En una entrevista con EFE desde la sede de este organismo de la ONU en Londres, dijo que no tiene constancia de que Irán haya cobrado peaje a los buques que desde el acuerdo de alto el fuego del pasado martes por la noche en Washington están cruzando por Ormuz, que en cualquier caso no han superado la cifra de diez por día, cuando antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sumaban 130 diarios.

Pero sí sabe que Irán ha modificado el itinerario de los barcos: si desde 1968 la ruta pasaba por un punto intermedio entre las costas de Omán y las de Irán, en los últimos días Teherán ha obligado a los pocos barcos que han atravesado el estrecho a hacerlo por una ruta mucho más pegada a las costas iraníes -entre las islas de Qeshm y Larak- sin consultarlo con Omán ni con la OMI.

“No tenemos información de qué criterios han utilizado ni conozco las medidas de seguridad” aducidas, pero esa medida “no sigue los parámetros internacionales y no respeta el derecho a la libertad de navegación”, dijo el diplomático panameño.

Algunos medios han asegurado que Irán ha impuesto a los pocos barcos que han transitado por Ormuz un peaje de dos millones de dólares pagaderos en yuanes chinos o en criptomonedas, pero Domínguez dijo no conocer ningún caso. En caso de que lo hicieran, “los peajes no son aplicables en estrechos internacionales” y “no existe un marco regulatorio” que los sustente, apuntó.

El secretario general de la OMI, un organismo generalmente técnico que estos días se encuentra en el ojo del huracán, recordó que ahora mismo hay 1,300 buques varados a ambos lados del estrecho de Ormuz esperando a poder pasar, y una eventual normalización del tráfico en la zona -que por el momento parece lejana- supondría en el mejor de los escenarios un plazo de “semanas” para evacuar a esos buques.

Por Ormuz transita un 20% del petróleo mundial, un 13% de productos químicos y fertilizantes y un 9% de los automóviles nuevos. Por eso, el impacto de su cierre en la economía mundial está siendo fortísimo, recordó.

Inviable una fuerza internacional de escolta para los buques

Domínguez desechó la idea de una fuerza internacional que escolte a los buques que se aventuren a pasar por Ormuz sin un fin definitivo de la guerra, una idea que ha sido lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y está siendo discutida por varios países occidentales.

“Las escoltas navales no son una respuesta sostenible a largo plazo. Necesitan mucha coordinación al respecto (...) No son una solución a largo plazo porque no garantizan en un 100 % que un buque mercante no vaya a ser atacado. No es una medida recomendable en este momento, recalcó.

Las aseguradoras se niegan a firmar pólizas

Por otro lado, la mayoría de compañías de seguros se niegan a firmar pólizas que cubran a los buques que se aventuran a transitar por Ormuz “ante el riesgo de guerra”, y las pocas que lo hacen han disparado el precio de sus pólizas, resaltó Domínguez.

Estas aseguradoras tuvieron un primer reflejo de elevar sus pólizas hasta multiplicar su precio por cinco o a veces más, pero actualmente “hay muy pocas que ofrecen esos seguros”, que por otra parte cubren solo al navío y su carga, pero no las vidas humanas que pueden verse en riesgo en un ataque.

El estrecho de Ormuz se rige desde 1968 por un acuerdo firmado por Irán y Omán y respaldado por la OMI que durante casi seis décadas ha garantizado un paso seguro y previsible de la navegación por esa vía.

Esta realidad saltó por los aires con la guerra iniciada el 28 de febrero, una guerra que ha planteado situaciones antes nunca contempladas que afectan a la libre navegación por aguas internacionales, ya sean peajes o formación de fuerzas de escolta internacional de protección.